新华社北京2月8日电 美国东部时间7日晚，美国民主党籍总统约瑟夫·拜登在国会大厦众议院大厅发表上任以来第二次、也是共和党夺回众议院控制权后的第一次国情咨文演讲。

这与前任共和党籍总统唐纳德·特朗普2020年最后一次发表国情咨文时形势相似：总统和参议院多数党同属一党，对立党派掌控众议院。三年过去，府院之间、国会两院党派争斗愈演愈烈。

历任美国总统借国情咨文演讲自我表彰政绩。拜登也不例外，重点表扬本届政府在提振制造业、复苏经济方面的功劳。“得益于我们过去两年所做选择，如今就业岗位回来了，自豪感回来了。这是一个重建美国的蓝领蓝图，将真正改变大家的生活。”

去年8月出台的《通胀削减法》是拜登一大“骄傲”。这是近几年为数不多相对顺利通过的重要立法。该法以削减通胀为名，推动联邦政府以提供巨额补贴和优惠政策方式促进本土电动汽车等绿色产业发展，其中一些条款让欧洲联盟等美国的盟友们尤其不安、不满，担心本国企业被引诱到美国开厂招工，“掏空”本国产业和就业基础。

拜登夸耀其领导的政府通过《通胀削减法》《芯片与科学法》等法案为美国制造业创造大量就业岗位，确保“服务美国的供应链以美国为起点”。

借助《通胀削减法》，拜登还推动对胰岛素这一官方医保覆盖的处方药设自付费用上限，并把它视作一大民生政绩。他在演讲中呼吁大药企对其他处方药降价。

2022年11月8日，美国国会中期选举在政治极化、社会撕裂、通货膨胀“高烧不退”以及大多数人对国家走向不满的背景下举行。图为选民在美国弗吉尼亚州阿灵顿的一处投票点参加中期选举投票。新华社记者刘杰摄

拜登发表演讲时，身后两个座位分别坐着副总统兼参议长卡玛拉·哈里斯、共和党籍众议长凯文·麦卡锡。拜登每讲到上述“亮点”环节，哈里斯就起立鼓掌，带动台下的民主党议员一起“捧场”。麦卡锡则端坐不动，面无表情。

不过，在美国媒体看来，比起拜登政府及民主党与共和党在国会日益激烈的争斗，这场演讲的整体气氛相对“和谐”。拜登进入会场时，经常批评拜登政府的共和党极端保守派议员、“特朗普铁杆”马特·盖茨还倾身与他握手。

在开场白中，拜登对两党在国会两院的新老领导人说了一通“好话”，比如，夸赞参议院少数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔是“任职最长的党团领袖”，恭贺参议院多数党领袖查克·舒默让民主党议席优势扩大了一点，又强调众议院新任民主党领袖哈基姆·杰弗里斯是坐上这一位置的首名非洲裔美国人。

他笑着对麦卡锡说：“我不想毁你名声，但我期待与你共事。”

拜登说，希望与“共和党的朋友们”在本届国会中延续合作，“民众已经向我们发出明确信号。为斗而斗，为权谋权，为争执而争执，会让我们停滞不前”。

2022年4月11日，美国总统拜登（右一）在华盛顿白宫就监管“幽灵枪”的新规发表讲话。新华社记者刘杰摄

拜登政府想要推出任何重大决策，众议院是要过的第一道关。在共和党占据微小议席优势、美国政治极化对立日益尖锐的情况下，这道关卡越来越紧。

“老有人问我今晚有没有打算撕掉拜登总统的讲稿。我不相信撕讲稿的戏剧效果。我尊重对方。”麦卡锡当天早些时候在社交媒体上写道。美国媒体和公众对三年前特朗普发表国情咨文时的一幕印象深刻：演讲接近尾声，特朗普身后的时任众议长南希·佩洛西“慢动作”撕掉了手中的演讲稿副本，成功“抢镜”。她事后解释称，这么做是因为特朗普的讲稿“满纸谎言”，让她“听不下去”。

据美国有线电视新闻网报道，麦卡锡和其他共和党高层已敦促本党议员在拜登演讲过程中“拿出最佳举止”，提醒他们“镜头都开着，话筒都连着”。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。新华社记者刘杰摄

不过，共和党对拜登的“善意”也可能仅限于此。

这些天，麦卡锡正带领共和党议员与拜登政府就提高政府债务上限议题奋力拉扯。前者要求“先砍支出再举债”，后者认为顺序应该调过来。拜登演讲结束后，双方又将进入新一轮讨价还价。

拜登演讲一结束，共和党人马上泼冷水、打差评。阿肯色州新当选州长、曾在特朗普任内当白宫发言人的萨拉·桑德斯对民众说：“拜登和民主党人辜负了你们的期望。他们心知肚明，你们也知道这一点，是时候改变了。”她还说，特朗普政府给美国带来了“稳定”，而民主党人“摧毁”了这一成就。

5日完成的路透社与益普索集团联合民调结果显示，拜登的民众支持率为41%，接近他上任以来最低点。65%的受调查对象认为国家走在错误道路上，比一年前比例58%更高。这与2020年秋特朗普执政末期的民意相当，当时65%的注册选民认为治国方向错误。（沈敏）

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