新华社联合国2月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团公使衔参赞孙志强7日表示，对话协商是解决叙利亚化武相关问题的唯一正确方式。对于叙政府和禁止化学武器组织（禁化武组织）技术秘书处对不少问题存在的不同解释，中方主张尊重科学事实，坚持客观公正，由双方继续充分讨论，努力相向而行，争取早日共同解决未决问题。

孙志强当天在安理会叙利亚化武问题公开会上说，近期，叙利亚政府同禁化武组织技秘处就申报评估组小规模团队在叙境内开展活动达成共识。这一进展值得欢迎。中方呼吁国际社会客观看待叙方努力，希望技秘处也能专业、透明地回应叙方关切和诉求。

孙志强说，关于“调查鉴定组”近日发布的新一份报告，首先要指出，这个组最初的成立，超出了禁化武公约的范畴，违背了禁化武组织协商一致的传统，其工作方法和程序也没有达到禁化武公约及其核查附件的要求，包括中方在内的许多国家从一开始就表示反对。中方这一立场没有变化。中方重申，有关叙利亚境内指称使用化武事件的调查和处理，必须回到禁化武公约的框架。

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