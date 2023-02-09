新华社联合国2月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵8日表示，国际社会应坚持真正的多边主义，重视联合国平台的作用，将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，加大对发展议程的关注和投入。

戴兵当天在主题为“以《多哈行动纲领》加快落实2030年议程”的联合国大会与联合国经济及社会理事会特别会议上说，应切实保障发展中国家发展权，以发展中国家的需要和优先事项为导向，切实回应发展中国家在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、绿色低碳、经济结构转型等方面的关切。

戴兵表示，发达国家应积极履行官方发展援助承诺，特别是应按照联合国供资契约的要求，保证对联合国发展机构的核心资源投入。中方反对任何形式的单边主义和贸易保护主义，倡导维护公平开放的国际经济金融环境，为发展中国家加快发展创造良好的外部条件；同时鼓励最不发达国家提升自主发展能力，将外部资源有效转化为可持续发展的内生动力。

戴兵说，联合国各机构、会员国以及国际金融机构、私营部门等各利益相关方应加强统筹协调和伙伴关系建设，将落实2030年议程、《多哈行动纲领》以及发展领域其他议程统一起来，凝聚共识，形成合力，避免发展资源的浪费和分配不均。

戴兵表示，中方愿同国际社会一道，以筹备第五届联合国最不发达国家大会第二部分会议、可持续发展目标峰会、联合国发展筹资高级别对话会等为契机，加快落实全球发展倡议，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，携手共建全球发展共同体。

(责编：苏缨翔、崔越)