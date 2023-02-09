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德国数字行业保持稳定增长

本报记者  张慧中
2023年02月09日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，德国信息技术、电信和新媒体协会发布研究报告称，德国数字行业保持稳定增长态势。预计2023年德国信息技术、电信及消费电子产品企业的销售额将增长3.8%，达到2034亿欧元，首次突破2000亿欧元的年销售额大关。信息技术领域将成为2023年德国数字行业的亮点，预计2023年该领域收入将增长6.3%，达到1264亿欧元。到2023年底，德国从事数字行业的员工将增至135.2万人。

　　2022年7月，欧盟委员会公布了《2022年数字经济与社会指数》，德国在联通性方面名列前茅，位列欧盟第四位。在固定网络方面，德国高速宽带覆盖率达96%，农村地区宽带覆盖率从2019年的75%上升至当前的85%。在移动网络方面，德国的5G覆盖情况在欧盟排名第四，人口稠密地区的5G网络覆盖率达87%。这为德国社会经济领域加速推进数字化发展打下坚实基础。

　　德国政府持续出台措施推动数字行业发展。2014年出台的“数字议程”提出，将通过变革推进“网络普及”“网络安全”“数字经济发展”3个重要进程，建设数字强国。2016年发布“数字战略2025”，涉及10个行动领域，包括到2025年实现千兆光纤网络、推进基础设施领域智联网、增加数字技术研发和创新投资、覆盖全年龄数字化教育等。

　　近几年，德国政府将加速数字化发展列为优先事项。2022年，提出新的“数字战略”，以“全面数字化觉醒”为口号，制定了“网络化和数字化的主权社会”“创新型的经济、工作环境、科学和研究”“学习型、数字化国家”3个中心行动领域，并细分25个数字政策行动领域，包括进一步推进高速网络连接；推进健康记录、行政管理数字化，提升中小企业数字化水平；加强科研领域数据资助计划；进一步发展人工智能；利用数字技术应对气候危机等。

　　德国信息技术、电信和新媒体协会主席贝尔格表示：“数字化有助于我们应对气候变化等全球性挑战，尤其是医疗保健、教育、出行等领域的数字化，将使民众的生活更加轻松、便捷。”

　　（本报柏林2月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月09日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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