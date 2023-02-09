本报记者 王传宝

近日，国际货币基金组织发表评估报告指出，2022年阿尔及利亚经常项目收支有望实现2013年以来首次顺差，外汇储备多年来的下降趋势得到扭转，财政出现盈余，经济复苏势头明显。

阿尔及利亚是世界主要石油和天然气产出国之一，石油和天然气行业产值占该国国内生产总值的30%左右，税收占该国财政收入的60%左右，出口占该国出口总额的95%以上。据报道，过去几个月，阿政府先后与意大利、斯洛文尼亚等欧洲国家签署协议，新增天然气出口量近100亿立方米。阿能源部日前公布的数据显示，2022年阿天然气出口量达560亿立方米，创历史新高。

近年来，阿尔及利亚政府积极推动经济多元化发展，为经济复苏提供新动能。阿政府加大对能源、汽车制造、铁矿石开发等多领域投资，重启和新建了机械、钢铁、电力、建材等工业园区，并培育一批专业性集团企业，促进国内工业化进程提速升级。据阿工业部提供的数据，2022年全年该国钢铁等出口总值有望超过15亿美元。

在农业领域，阿尔及利亚政府制定相关战略，确保基本农产品的供应。政府为外国投资者及当地合作伙伴提供税收减免、农业特许权及长期农业用地租赁等优惠政策。2022年8月，阿政府宣布从2023年起，将不再进口蔬菜种子，计划自主生产农业所需种子，选育本土优良农作物品种，增加粮食供给，力争农业生产可满足该国80%的粮食需求。联合国粮农组织预计，阿尔及利亚2022年粮食产量为410万吨，比上一年高出17%。

在知识经济领域，阿尔及利亚政府设立初创企业部和初创企业基金，进一步放宽对初创企业和创业者的限制，推出针对初创企业的税收优惠政策，并与商业银行合作解决融资难问题。在政府鼓励下，更多优秀人才参与创业，阿国内初创企业迎来快速发展。

阿尔及利亚政府还积极改善营商环境，2022年先后出台新投资法及实施细则，旨在吸引更多国内外投资。阿政府近期将出台新的可再生能源投资法。国际货币基金组织评估认为，可再生能源投资新法出台后，低碳经济有望成为阿经济发展的又一新增长点。

世界银行驻阿尔及利亚代表贾迈勒·布拉汉姆表示，2023年阿尔及利亚经济有望加速增长。鉴于经济前景受国际能源市场价格波动的影响较大，落实经济多元化发展战略对于阿尔及利亚经济实现可持续和包容性增长至关重要。

（本报阿尔及尔2月8日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 17 版）

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