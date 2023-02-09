罗尼·林斯

当今世界面临种种挑战，这需要全球主要国家采取务实、高效的行动。作为世界第二大经济体，中国正按照中共二十大描摹的蓝图扎扎实实推进各方面工作，是稳定世界经济的重要力量。

衡量经济发展表现，有三个方面是至关重要的：适应新的国际环境、将创新纳入产业链各个环节、实现可持续发展。在这些方面的成功，有助于保障一国经济的安全稳定发展，并为减少社会不平等创造有利条件。对此，中国给出了符合自身国情的发展策略。

当下，中国持续激发市场主体活力，着力扩大国内需求。这并不意味着中国将减少与国际市场的联系。在世界经济低迷的外部环境下，建设强大的国内市场有助于保障供需平衡。中国有14亿多人口、4亿多中等收入群体，居民收入水平和消费水平不断提高，新型工业化和城镇化持续推进。充分发挥国内超大规模市场优势，繁荣国内经济，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，能够更好释放中国经济潜力，并为世界经济发展注入新动力。

中国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，努力从制造业大国向制造业强国迈进。为激励创新，中国政府加大税收优惠等政策力度，支持企业科技创新和传统产业改造升级；鼓励企业牵头组建创新联合体，吸引高校、研究机构等参与，加快推动关键核心技术攻关；深化和拓展国际合作，支持外资企业加大中高端制造、研发中心等投资。在很多地方，政府鼓励大企业带动更多中小企业融入供应链创新链，支持更多专精特新“小巨人”企业成长。未来，通过更大力度鼓励全社会参与创新，中国将加快推进产业转型升级。

在可持续发展领域，中国提出的“绿水青山就是金山银山”理念令人赞赏。过去几年，中国深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，在生物多样性保护和生态修复领域实施系统工程，环境质量显著改善。中国还提出治理过度包装、加强入河入海排污口监督管理等一系列具体措施，绿色发展理念持续得到贯彻。在推进节能减碳方面，中国于2021年正式发布了《2030年前碳达峰行动方案》，目前已经有10余个省级行政区发布了碳达峰方案，全国上下正合力向“双碳”目标努力。

以上种种战略抉择保障了中国经济行稳致远。在当前阶段，为了促进经济加快复苏和发展，中国政府在财政、金融、产业等方面采取了一系列积极措施，提振了中国经济主体和外国投资者的信心。通过进一步引导新就业形态、强化企业家精神等，中国劳动力市场有望释放更大活力，帮助经济加速回暖。

（作者为巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 17 版）

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