人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

稳定世界经济的重要力量（经济透视）

罗尼·林斯
2023年02月09日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　当今世界面临种种挑战，这需要全球主要国家采取务实、高效的行动。作为世界第二大经济体，中国正按照中共二十大描摹的蓝图扎扎实实推进各方面工作，是稳定世界经济的重要力量。

　　衡量经济发展表现，有三个方面是至关重要的：适应新的国际环境、将创新纳入产业链各个环节、实现可持续发展。在这些方面的成功，有助于保障一国经济的安全稳定发展，并为减少社会不平等创造有利条件。对此，中国给出了符合自身国情的发展策略。

　　当下，中国持续激发市场主体活力，着力扩大国内需求。这并不意味着中国将减少与国际市场的联系。在世界经济低迷的外部环境下，建设强大的国内市场有助于保障供需平衡。中国有14亿多人口、4亿多中等收入群体，居民收入水平和消费水平不断提高，新型工业化和城镇化持续推进。充分发挥国内超大规模市场优势，繁荣国内经济，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，能够更好释放中国经济潜力，并为世界经济发展注入新动力。

　　中国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，努力从制造业大国向制造业强国迈进。为激励创新，中国政府加大税收优惠等政策力度，支持企业科技创新和传统产业改造升级；鼓励企业牵头组建创新联合体，吸引高校、研究机构等参与，加快推动关键核心技术攻关；深化和拓展国际合作，支持外资企业加大中高端制造、研发中心等投资。在很多地方，政府鼓励大企业带动更多中小企业融入供应链创新链，支持更多专精特新“小巨人”企业成长。未来，通过更大力度鼓励全社会参与创新，中国将加快推进产业转型升级。

　　在可持续发展领域，中国提出的“绿水青山就是金山银山”理念令人赞赏。过去几年，中国深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，在生物多样性保护和生态修复领域实施系统工程，环境质量显著改善。中国还提出治理过度包装、加强入河入海排污口监督管理等一系列具体措施，绿色发展理念持续得到贯彻。在推进节能减碳方面，中国于2021年正式发布了《2030年前碳达峰行动方案》，目前已经有10余个省级行政区发布了碳达峰方案，全国上下正合力向“双碳”目标努力。

　　以上种种战略抉择保障了中国经济行稳致远。在当前阶段，为了促进经济加快复苏和发展，中国政府在财政、金融、产业等方面采取了一系列积极措施，提振了中国经济主体和外国投资者的信心。通过进一步引导新就业形态、强化企业家精神等，中国劳动力市场有望释放更大活力，帮助经济加速回暖。

　　（作者为巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月09日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部