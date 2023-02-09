张 润

近日，多米尼加参议院举行隆重仪式，就中国支持多米尼加抗击新冠疫情和中多抗疫合作对中国进行表彰。多米尼加副参议长索里利亚在表彰仪式上动情地说，多米尼加永远不会忘记中国在抗疫艰难时刻提供的及时帮助，多米尼加总统、参众两院和全体人民对此心存感激。这是多米尼加国会首次就抗疫合作表彰一国政府，体现了多米尼加人民和各政党对中多抗疫合作的高度肯定和对深化两国友好合作的高度共识。

在中国抗击疫情的关键时刻，多米尼加政府、主要政党和社会各界纷纷表达慰问和支持，高度肯定中方抗疫举措，反对将疫情政治化、病毒标签化。多米尼加发生疫情后，中国中央和地方政府、有关企业和机构积极向多方捐赠核酸检测试剂、呼吸机、防护服等防疫物资以及热成像仪等设备。两国专家举行多次视频会，中方毫无保留地同多方分享抗疫经验。

中国秉持人类命运共同体理念，积极履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺。在全球疫苗供应紧张情况下，中方第一时间回应多方请求，为多方采购1500多万剂疫苗提供便利并捐赠大量疫苗，有力支持多抗疫事业。多米尼加副总统培尼亚多次前往机场迎接中国疫苗。她表示，中国疫苗的运抵犹如隧道尽头的光芒，让多米尼加人民看到了希望。数十家媒体现场直播中国疫苗运抵情况，多家主流报纸以《最期待的航班》《中国疫苗拯救接种计划》等为题进行深入报道。我和同事们深深感受到当地民众对中国的感激之情。

多米尼加始终坚持科学精神，在全国范围推动接种中国疫苗，捍卫两国疫苗合作成果。多米尼加总统阿比纳德尔公开批评个别国家在疫苗分配上自私自利的做法，感谢中国政府慷慨相助，并带头接种中国疫苗。当地知名医学专家充分肯定中国疫苗的安全性和有效性。多米尼加民众踊跃接种中国疫苗。并肩抗疫让中多关系得到巩固和发展。

在中多双方共同努力特别是疫苗合作助力下，多米尼加经济社会生活快速走出疫情阴霾，旅游业等支柱产业迅速复苏，抗疫成果得到世界卫生组织肯定。中多两国同舟共济，树立了携手抗疫的典范，用实际行动践行了构建人类卫生健康共同体理念。事实证明，中国在世界范围内开展的疫苗合作卓有成效，有力促进疫苗公平合理分配，为各国抗击疫情带来信心，为构建全球免疫屏障贡献重要力量。

今年5月，中多将迎来建交5周年纪念日。相信在两国元首的战略引领下，中多关系将继续阔步向前，更好造福两国和两国人民，为国际社会注入更多正能量。

（作者为中国驻多米尼加大使）

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 03 版）

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