本报记者 毕梦瀛

为感谢中国支持多米尼加抗击新冠疫情和中多抗疫合作，多米尼加参议院日前对中国进行表彰。多米尼加副参议长索里利亚在颁奖时指出，中国和多米尼加同舟共济，在携手抗击疫情方面树立了榜样，用生动的事实诠释了人类卫生健康共同体的理念。多米尼加永远不会忘记中国在抗疫艰难时刻提供的及时帮助。

多米尼加政府地区一体化部部长、左派团结运动总书记米格尔·梅希亚日前在接受本报记者采访时表示，中国积极推动抗疫国际合作，向多米尼加慷慨提供了疫苗、口罩、医疗设备等重要物资。“中国对多米尼加的无私帮助为我们缓解疫情对经济的冲击、保障人民健康安全起到了关键作用。”梅希亚说。

疫情发生以来，中方向多米尼加捐赠疫苗，并协助从中国采购了多批次疫苗。中多双方还多次举行视频会议，分享抗疫经验。梅希亚说：“正是因为中国政府的及时响应和支持，多米尼加得以成为拉美和加勒比地区疫苗接种率最高的国家之一，这是推动实现经济复苏的重要保障。”

梅希亚表示，疫情拉大了发达国家与发展中国家之间的发展鸿沟，此时更需要坚持用真正的多边主义共同应对全球性问题。中国与拉美和加勒比地区的合作堪称典范，为应对全球发展不平衡和推动经济复苏注入了动力，是对联合国2030年可持续发展议程的有力支持。未来，如何携手应对流行病、气候变化、贫富差距、数字鸿沟等问题，都是值得拉中共同探讨与合作的领域。

梅希亚认为，在共建“一带一路”的推动下，共建国家在交通、数字、文化、健康等方面的合作不断加强。特别是，面对疫情冲击，中国与包括多米尼加在内的拉美和加勒比地区各国加强疫苗等卫生健康领域合作，如巴西布坦坦研究所与中国科兴公司开展了包括新冠疫苗Ⅲ期临床试验在内的多项临床研究；科兴位于智利首都大区的基利库拉疫苗工厂开工建设，推动智利恢复中断约20年的疫苗生产。“中国在拉美地区积极推进疫苗合作，为包括多米尼加在内的地区国家提供了更多公共卫生产品，持续护航生命与健康。拉中之间的抗疫合作，是人类卫生健康共同体理念的生动实践。”

梅希亚表示，展望未来，相信两国一定会继续深化各领域务实合作，推动两国关系迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 03 版）

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