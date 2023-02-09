本报记者 于 洋

“中国在工业制造和技术创新领域取得了巨大成就，许多大型跨国企业如雨后春笋般涌现。中国在世界经济中的地位越来越重要。”匈牙利经济发展部部长纳吉·马顿日前在接受本报记者专访时表示，“中国经济有着巨大韧性和潜力。”

“尽管面临疫情挑战，中国依然是世界上最稳健、最有活力的经济体之一，这充分反映出中国经济的韧性与内生动力正在不断增强。”马顿说。

马顿表示，近年来，匈中两国经贸合作克服疫情等不利因素影响逆势上扬，展现出巨大活力。2021年匈中双边贸易额达157.1亿美元，同比增长34.5%。匈牙利多年保持中国在中东欧第一大投资目的国地位。中国也是匈牙利最大的外资来源国。

“多年来，匈牙利‘向东开放’政策与共建‘一带一路’倡议积极对接，匈塞铁路等重大合作项目扎实推进。匈中两国关系不断深化，树立了务实合作的良好典范。”马顿说，世界经济融合发展是大势所趋，“脱钩断链”不切实际。“中国经济发展将为匈牙利乃至全世界带来机遇，我们对中国经济发展充满信心。”

在马顿看来，技术创新仍是世界经济未来发展的动力。中国在新技术领域的发展令人印象深刻，中国科技创新能力的提升也为世界很多国家带来新的机遇。蔚来、宁德时代等一批中国创新型企业纷纷在匈牙利投资设厂。匈中在创新领域的合作为两国的经贸合作注入强劲动能，也为匈牙利产业转型升级创造了新的条件。

“近期，中国优化调整疫情防控措施，不仅将推动中国经济社会加快发展，也有助于促进世界经济复苏。随着匈中两国航班的陆续恢复，两国的人员、物流往来也将逐渐恢复到疫情前水平，这对欧洲的经济发展来说是巨大利好。”马顿说。

“中国正进入高质量发展阶段，在教育和科研领域的投入一直居于世界前列，同时拥有完善的工业体系和产业链供应链，营商环境持续优化。这些都为中国经济持续稳定发展奠定了基础。”马顿说，“中国经济前景光明，值得期待。”

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 03 版）

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