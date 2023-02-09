国际组织和投资机构纷纷调高今年中国经济增长预期。在世界经济下行压力增大的背景下，“全球经济复苏看中国”成为国际社会广泛共识和普遍期待

“中国的经济前景变得更为明朗”“中国经济将再次为全球增长作出最大贡献”“今年世界经济的发展轨迹很大程度上将由中国消费者决定”……近来，随着国际组织和投资机构纷纷调高今年中国经济增长预期，国际社会对中国经济的信心进一步增强，“全球经济复苏看中国”成为广泛共识和普遍期待。

调高中国经济增长预期，体现了中国经济具有的强大韧性。国际货币基金组织日前发布《世界经济展望报告》更新内容，将今年中国经济增长预期大幅上调至5.2%，高出此前预测值0.8个百分点。国际货币基金组织预计，今年中国经济对全球增长的贡献率将达到1/4。联合国发布《2023年世界经济形势与展望》报告，预测中国经济增速将达到4.8%，并将支持整个区域的增长。摩根士丹利、高盛、汇丰、摩根大通等多家国际投资机构均上调今年中国经济增速预测。彭博社网站报道认为，中国经济反弹势必将为全球经济注入一剂急需的强心针。

中国优化调整防疫政策是国际组织和投资机构调高中国经济增长预期的最直接动因。“中国优化调整防疫政策为经济更快增长铺平道路”“中国政府优化防疫政策、采取利好经济措施，未来一段时间中国的国内消费需求也会上涨”“随着中国防疫政策的优化，多个行业将会有更多的投资机会”……国际社会看到中国生产生活秩序稳步恢复，经济增长内生动力不断积聚增强。春节期间，中国消费市场各项数据大幅增长，展现出强劲的复苏景象。最新数据显示，今年1月中国制造业采购经理指数重回扩张区间，显示经济稳步回升。美国《巴伦周刊》认为，在中国，所有可以启动的开关都拨向经济增长一侧，经济增长动力十足。

中国成功将物价维持在相对较低水平，让国际社会相信中国有充足的空间继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2022年，一些国家经历了能源和食品价格飙升。以2022年12月的居民消费价格指数同比增长为例，美国为6.5%，欧元区是9.2%，英国是10.5%。今年，全球经济活动仍将面临通胀高企带来的压力。为抑制通胀、避免经济滑向衰退，美联储最新决定再加息25个基点，欧洲央行和英国央行均跟进加息50个基点。相比之下，中国物价水平总体稳定，2022年全年居民消费价格指数同比上涨2%。金砖国家新开发银行副行长马斯多普认为，中国有充足的财政空间，帮助中国经济在重启后的调整阶段提供更多支持。

研判经济走向，既要看短期变动之形，更要看长期增长之势。中国拥有14亿多人口，人均国内生产总值超过1.2万美元，中等收入群体超过4亿人，是世界上最有潜力的超大规模市场，这给中国经济发展带来显著的规模经济优势、创新发展优势和抗冲击能力优势。中国拥有世界上规模最大、门类最齐全的制造业体系，220多种工业产品产量位居世界前列，在全球产业分工体系和供应链体系中占据举足轻重的地位，拥有支撑构建新发展格局的强大供给能力。中国实行更加积极主动的开放战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，携手各方高质量共建“一带一路”，形成了更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。中国连续6年保持世界第一货物贸易国地位，吸收外资规模屡创新高，都为经济稳定发展提供了坚实的基础。经济合作与发展组织驻华代表海博认为，中国具有超大规模市场，并且在不断推进开放与合作，中国经济的增长将对世界和区域经济增长发挥稳定器作用。

中国是世界第二大经济体，经济运行总体回升对世界至关重要。中国努力实现今年经济发展主要预期目标，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，必将为促进世界经济复苏发展作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 03 版）

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