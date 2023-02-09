本报记者 邹 松

在南非和平倡议总协调员、南非共产党前第二副总书记克里斯·马特尔哈科办公室书柜的显著位置，摆放着《习近平谈治国理政》系列著作。马特尔哈科在接受本报记者采访时表示：“《习近平谈治国理政》是读懂中国的经典著作，书中包含了中国共产党治国理政新理念新思想新战略，是学习理解习近平新时代中国特色社会主义思想的重要读本。”

马特尔哈科表示，去年7月《习近平谈治国理政》第四卷中英文版出版发行，系列著作不断发行新的卷本，不断增添新内容，让读者从中看到习近平新时代中国特色社会主义思想的不断丰富和发展。“中国共产党不忘初心、与时俱进，始终维护最广大人民群众的根本利益。”

2021年，中国共产党和南非共产党分别庆祝了各自的百年华诞，在马特尔哈科看来，中国共产党在实践中丰富和发展马克思主义，持续加强同世界各国政党的经验交流，是“对人类政治文明发展作出的重要贡献”。

马特尔哈科表示，在中国共产党领导下，中国历史性地消除了绝对贫困，正在努力让广大农村和城镇居民一起走向共同富裕，这是令全球瞩目的成就。南非共产党正学习借鉴中共扶贫经验，在农村地区积极开展扶贫行动。

马特尔哈科曾应中共中央对外联络部等部门邀请，多次到访中国，走访了解北京、上海、重庆和深圳等中国城市的发展变化。他表示：“过去40多年来，中国共产党领导中国进行改革开放所取得的巨大成就是对人类文明发展的巨大贡献。我们必须看到，中国是在人口众多、城乡区域发展不平衡等条件下实现了快速发展，‘中国奇迹’的实现令广大发展中国家备受鼓舞”。

马特尔哈科强调，中国不仅在经济上稳居世界第二大经济体地位，成为世界经济发展的重要引擎，在政治建设上也不断与时俱进，为国家建设提供了坚强保障。

马特尔哈科认为，随着中国综合国力和国际影响力与日俱增，在地区和全球事务中发挥的作用也越来越重要，特别是中国一直以实际行动为各国提供发展机遇。例如，中国提出的共建“一带一路”倡议为沿线国家创造了携手合作、互利共赢的契机。通过能源、基建等共建“一带一路”合作项目，非洲大陆的合作伙伴获得了实实在在的好处，亚吉铁路、蒙内铁路等项目极大地促进了东非地区的路网建设，带动该地区成为非洲大陆经济增速最快的地区之一。

马特尔哈科认为，中国提出构建人类命运共同体、全球发展倡议等重要理念和国际公共产品，“这是不断推动全球合作、应对共同挑战的明智举措。”他强调，“中方提出的理念和倡议关注人类发展的迫切需求，体现了平等互利原则，必将得到越来越多国家和人民的支持，为推动全球发展发挥重要作用。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 03 版）

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