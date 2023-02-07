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外交部发言人：中方将持续强化与世界各国人员往来和经济交流

2023年02月07日17:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月7日电（记者伍岳、董雪）外交部发言人毛宁7日表示，随着出境游的逐步有序恢复，中方将持续强化与世界各国的人员往来和经济交流，为全球经济复苏注入更多信心与力量。

　　当日例行记者会上，有记者问：6日起，中国试点恢复出境团队旅游业务。多国旅游部门对此表示期待，认为将为本国旅游业注入强劲动力。发言人对此有何评论？

　　毛宁说，首批中国出境旅游团已于6日抵达泰国、印度尼西亚、柬埔寨、新加坡、老挝、阿联酋、埃及等试点国家，各国都热情欢迎中国游客的到来。“我们也希望有关国家为中国游客提供安全、便利的环境和条件。”

　　她表示，时隔三年，中国出境团队游按下“重启键”，将重振全球旅游市场，为世界经济疫后回暖注入动力。在近日举行的2023年东盟旅游论坛上，东盟国家普遍期待中国游客回归推动东盟旅游业强劲复苏。

　　“寒冬有尽，春日可期。随着出境游的逐步有序恢复，中方将持续强化与世界各国的人员往来和经济交流，为全球经济复苏注入更多信心与力量。”毛宁说。

(责编：胡永秋、白宇)

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