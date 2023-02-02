新华社首尔2月2日电（记者周思雨 王超）韩国国防部2日表示，韩国和美国空军2月1日实施联合空中演习，美国空军B-1B战略轰炸机参与演习。

据韩国国防部发布的消息，演习在朝鲜半岛西部海域上空进行，参与演习的包括美国空军B-1B战略轰炸机和F-22、F-35B战斗机，以及韩国空军F-35A战斗机。演习重点在于增进韩美空军联合作战能力。

韩国国防部说，演习体现了美方向韩方提供强力可靠的“延伸威慑”的意志和能力。韩美两国今后将继续加强与美国战略资产部署相关的联合演习。

韩美两国国防部长1月31日在首尔举行会谈，双方重申要加强美国“延伸威慑能力”，决定在今年扩大联合军演规模、提高军演水平。

据朝中社2日报道，朝鲜外务省发言人当天发表谈话，就美韩计划接连举行“延伸威慑”相关军演表示严厉抨击。朝方说，美国等势力的军事对抗和敌对行为迫使朝鲜半岛局势濒于极其危险边缘。朝方重申，朝方将“以核制核，以正面对抗回答正面对抗”，只要美国不放弃对朝敌视政策，朝方对同美国的任何接触和对话都不感兴趣。

(责编：崔越、高歌)