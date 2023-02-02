新华社纽约2月2日电 综述：枪支暴力问题已成美国无解顽疾

新华社记者夏林

枪支暴力问题已成为美国无解的顽疾，越来越多不同年龄不同族裔的美国人正成为枪暴受害者。皮尤研究中心去年4月进行的一项调查显示，76%的美国人认为枪支暴力已成为美国面临的“很严重或比较严重的问题”，多数美国人支持加强购枪背景审查并立法禁止销售攻击性武器。

要想了解美国枪暴问题有多严重，不妨看看下面几组数据。美国总人口约3.3亿，民间枪支保有量却超过4亿支。根据美国网站“枪支暴力档案”公布的数据，仅今年1月，美国就发生52起、每次至少造成4人死伤的大规模枪击事件，成为近5年来发生大规模枪击事件数量最多的一个月。当月，美国有3600多人死于涉枪事件，2700多人因枪击事件受伤。

据《今日美国报》1月底报道，近年来美国日均110人死于枪暴，每10万美国人中约有12人死于枪暴，远多于任何其他国家。2022年，美国有近4.4万人死于枪支暴力，死于蓄意杀人、谋杀、非故意和自我防卫的人数自2020年以来显著升高。《美国医学会杂志·网络开放》期刊2022年12月发表的一份研究报告显示，1990年至2021年，美国共有超过111万人在涉枪事件中死亡。

数据显示，美国少数族裔死于枪暴的概率远大于白人。据控枪团体“布雷迪防止枪支暴力运动”统计，美国非洲裔民众死于枪暴的可能性是白人的两倍，其非洲裔群体因枪暴致伤的可能性是白人的14倍。另据美国疾病控制和预防中心统计，近年来，美国少数族裔持枪自杀人数呈明显上升之势。从2016年到2020年，美国白人持枪自杀致死人数上升1%，但在有色人种群体中，这一数据升幅达25%。

另据控枪团体吉福兹法律中心统计，尽管美国的亚裔和太平洋岛民群体中发生的枪暴事件远低于全美平均水平，但这两个群体死于枪暴的人数近年来也呈上升趋势。从2016年到2020年，这两个群体死于枪暴的人数上升近10%，尤其是持枪自杀人数显著增加。

据控枪团体“每个城市支持枪支安全”组织统计，由儿童制造的枪暴事件去年在美国多达321起，致死143人。儿童成为施暴者的同时也是受害者。哈佛大学公共卫生学院教授戴维·海明威2015年进行的一项研究显示，美国每年有100多名儿童死于枪暴。

哈佛大学医学院副教授埃里克·弗里格勒表示，新冠疫情中，美国涉枪死亡率明显上升。严重经济困难、心理健康危机以及枪支销售增加都是造成这一现象的潜在因素。

虽然枪支暴力犯罪不断刺激美国人的神经，但拥枪与控枪的争斗在美国完全无解。美国的枪暴顽疾交织在历史、法律、利益、政治等多重因素中，又在“枪支暴力犯罪增加”和“持枪自卫”的相互作用下不断加深，控枪立法一直举步维艰。美国总统拜登曾提出禁止在美国销售攻击性武器，以应对美国枪支暴力问题，却遭到坚守持枪权人士和团体的坚决反对。

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