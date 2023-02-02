新华社纽约2月1日电 综述：美联储对通胀乐观预期刺激纽约股市上涨

新华社记者刘亚南

纽约股市三大股指1日低开，早盘弱势盘整。受美联储通胀降温相关表态提振，纽约股市午后快速走高并由跌转涨，收盘时三大股指均上涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨6.92点，收于34092.96点，涨幅为0.02%；标准普尔500种股票指数上涨42.61点，收于4119.21点，涨幅为1.05%；纳斯达克综合指数上涨231.77点，收于11816.32点，涨幅为2.0%。

美联储1日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%之间，符合市场预期。

美联储主席鲍威尔在会后记者会上表示，通胀已经开始放缓，但现在宣布对抗通胀已经取得胜利还为时尚早。

由于市场此前预期鲍威尔会释放鹰派信号，其当日乐观表态提振了市场人气，股市由跌转涨。

安联投资管理公司高级投资策略师查理·里普利表示，此次加息幅度降至25个基点表明，美联储有信心认为当前经济政策正产生合适的紧缩效果。

美国埃弗科国际战略和投资集团全球政策和央行策略负责人克里希纳·古哈表示，虽然美联储公开市场委员会仍朝着继续加息两次的方向行进，但通胀形势若进一步缓解可能让美联储延后下一次加息决定。

芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，当日市场认为美联储在3月份议息会议上再次加息25个基点的概率为84.1%，但在5月份议息会议上维持利率不变的概率为57.7%，在11月份降息的概率超过60%。

由于当日公布的美国就业市场和宏观经济数据喜忧参半，尤其是私营部门新增就业数据显著走低引起市场对美国经济前景的担忧，股市一度承压。

美国盈透证券高级经济学家何塞·托雷斯说，美国就业市场仍有韧性，通胀没有结束，美联储与通胀的斗争也没有结束。

拉扎德资产管理公司首席市场策略师罗纳德·坦普尔表示，美联储货币政策声明显示进一步加息可能是合适的。

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