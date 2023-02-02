人民网华盛顿2月2日电 （记者李志伟）近日，应美国马里兰州非营利机构“世界艺术家体验”组织邀请，中国驻美国大使馆组织梁红舞蹈学校、凤凰艺苑舞团等大华府地区文化社团走入美国民间，在马州首府安纳波利斯市“马里兰创意艺术馆”为美学生和社区民众带来精彩中国文艺演出和手工展示互动，活动反响热烈。

为让更多美观众有机会欣赏节目，活动组织者特地安排了中午和晚上两场演出。中午演出主要面向学生，400多名当地中小学生由学校集体组织前来观看。晚上的演出受众主要是社区民众，数百名市民观看演出。

舞台表演既有中国民乐演奏，也有极具中国风的舞蹈演出。演出结束后，现场观众纷纷起立鼓掌。在手工展示互动现场，各个互动摊位前都挤满了人。当地民众近距离体验汉服、木版年画、书法等中国传统文化。

疫情前，中国驻美使馆每年都会组织演出团体走“洋基层”，深入领区内的学校、社区开展“欢乐春节”活动。此系时隔三年之后，使馆首度在外州以现场方式举办“欢乐春节”文化庆祝活动，取得良好反响。

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