中国驻韩国大使馆举办旅韩侨界新春座谈会，图为与会者合影。人民网记者 马菲摄

人民网首尔2月2日电 （记者马菲）中国驻韩国大使馆1日举办旅韩侨界新春座谈会。中国驻韩国大使邢海明出席座谈会并讲话，使馆公使方坤、领事参赞邓琼参加座谈会。中国在韩侨民协会总会会长王海军、汉城华侨协会会长孙毓绪、在韩女性华人华侨联谊会会长曲欢等20余位侨届代表相聚一堂，共庆新春团圆，共话两岸一家亲。

邢海明向在韩侨胞致以新春祝福。邢海明表示，刚刚过去的壬寅虎年是极不平凡的一年。中韩迎来建交30周年，双方举行了丰富多彩的纪念活动，总结经验，谋划未来。习近平主席同尹锡悦总统首次线下会晤，并通过各种形式保持密切沟通，为两国关系进一步发展指明方向。全年中韩双边贸易额达3623亿美元，韩国首次成为中国第二大贸易伙伴国，两国经贸关系更加紧密，各领域合作破浪前行。

邢海明强调，过去一年，面对愈发复杂严峻的台海形势，祖国大陆牢牢把握两岸关系主导权和主动权，团结两岸同胞推动两岸关系向前发展，对台工作取得新进展。越来越多台湾同胞深刻认识到，“台独”分裂势力操弄“抗中保台”不得人心，“倚外谋独”注定失败。国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现！

邢海明指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是中韩关系继往开来的一年。希望在新的一年里，旅韩侨胞能够和衷共济，同心共圆中国梦；坚守大义，坚决反对“台独”分裂和外来干涉；以侨为桥，积极推动中韩民间友好。使馆也将继续践行“以人为本、外交为民”宗旨，用心用情用力为广大侨胞办实事、解难题。

与会侨领在发言中表示，将进一步凝聚旅韩华侨华人力量，建设和谐侨社，努力做好中韩民间交流使者。旅韩华侨华人坚定支持党的二十大报告作出的对台工作总体部署和战略安排，坚决反对“台独”势力，反对一切外部势力插手中国台湾事务的行径，期待早日实现祖国统一。

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