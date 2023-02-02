人民网记者 沈小晓

“滴，人脸识别成功！”集成智能闸机应声而开，埃及小伙赛义德进入阿拉曼新城项目施工现场，开始了一天的工作。今年1月，中建埃及分公司阿拉曼新城项目进一步完善“智慧工地”大数据平台，将中国智能设备和智慧工地理念引入埃及，使项目管理变得更加安全又智能。

图为赛义德展示智能安全帽。中建埃及分公司供图

赛义德向记者展示安全帽上设置的视照明灯、紧急呼叫SOS按钮、FM对讲键，并指着头盔上的二维码说：“用手机扫一扫，我的姓名、编号、标段等信息就出来了。”此外，安全帽内侧还安装了射频区域定位系统（RFID）芯片，通过该芯片，智慧工地大数据平台不仅掌握各项信息，还能通过语音对讲功能远程联络到具体个人，为劳动力调度提供数据支撑，实现前端现场作业和后端管理的实时连动、信息的同步传输与储存。

据了解，集成智能闸机、人脸识别设备能精准掌握2000余名项目工人的出勤考核、薪酬核实发放、安全教育培训、诚信评价信息等情况，杜绝未通过培训、超龄等不符合要求的人员进入现场。除此之外，项目现场还实施了远程监控秒级预警。国产摄像头遍布各个关键点位，在进行常态化监控的同时，借助智慧工地大数据平台织起严密的安全网。

图为项目员工通过人脸识别进场。中建埃及分公司供图

安全工程师徐天明打开智慧工地显示大屏，项目建设情况一览无余。他介绍说：“阿拉曼夏季多烈日、冬季多沙尘暴，有了远程监测系统，技术人员不用亲临恶劣环境就可以24小时监控工地动态和现场设备运行参数，利用本地软硬件资源对远程对象进行高级过程控制。”此外，监测系统还可以利用计算机视觉、人工智能以及闭路电视监控技术，通过视频图像和光谱分析来检测火灾，在数秒内完成火灾探测及报警，大大提高安全防护。

“哎呀好吓人，太逼真了！”正在进行高处坠落VR安全体验课程的钢筋师傅忍不住惊呼出声。

去年10月，项目从中国引进一套VR设备，调试完成后立即投入安全体验馆使用。VR安全体验室内，一线作业人员头戴VR眼镜、手持VR手柄，亲历施工过程中可能发生的火灾、触电、物体打击、高处坠落、基坑坍塌等安全事故，直观感受违章作业带来的危害。

图为员工在VR安全体验课上。中建埃及分公司供图

“在埃及，VR安全体验课非常新鲜，我也是第一次接触。为了上好安全培训课，我花了不少时间研究怎么使用VR设备。”安全工程师穆罕默德介绍说。穆罕默德是拥有18年安全管理经验的老工程师，已经在项目上开授60余次培训课。

项目安全体验馆距离施工地约100米，占地约210平方米。除了VR安全体验课，还设置了防护用品展台、安全帽/鞋撞击、医疗急救演练、平衡木体验等7个安全体验项目，课程十分丰富。“每位入职的工人和工程师，都必须通过一系列安全培训，而这里的体验课程最受欢迎，培训效果也最明显。”穆罕默德说。寓教于乐的安全体验课程，让切身感受过施工事故危害的员工在“劫后余生”中更加敬畏生命，自主把“安全第一”刻在心中。

阿拉曼新城项目地处地中海南岸，是埃及阿拉曼新城建设的起点和中心，也是中资企业在埃及的最大现汇项目。项目建筑面积约109万平方米，工程范围包括设计和建造1座300米标志塔、4栋200米精装修住宅及部分市政景观。目前，项目主体结构施工至8至19层。

图为项目航拍景。中建埃及分公司供图

(责编：刘叶婷、常红)