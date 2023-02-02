人民网讯 据来自摩加迪沙的消息，索马里、埃塞俄比亚、吉布提和肯尼亚四国领导人承诺对“基地”组织索马里分支——“青年党”采取联合行动彻底将其消灭，这是非洲之角国家反恐战争的新转折点。

索马里《新索马里报》报道说，索马里、吉布提、埃塞俄比亚和肯尼亚领导人安全与反恐四方峰会于2月1日晚结束。参加此次会议的有索马里总统马哈茂德、吉布提总统盖莱、埃塞俄比亚总理阿比和肯尼亚总统鲁托。与会领导人就联合打击“基地”组织索马里分支——索马里“青年党”达成协议。

“中东在线”评论说，四国领导人达成协议后，对“青年党”和“基地”组织打击范围和力度力将进一步加大，这是非洲之角地区国家反恐战争的新转折点。“中东在线”称，四国领导人会后发表声明说，“首脑会议同意在仍受恐怖分子控制地区展开联合行动以彻底将其消灭，首先在索马里南部和中部发起大规模进攻，摧毁他们的据点，使索马里全国获得解放。”

报道指出，近几个月来，索马里军队以及民兵联盟对恐怖势力的打击取得了重大战果，从“青年党”手中夺回了很大地区，但他们仍控制着部分农村地区，并从那里对索马里政府军以及邻国发动袭击。此次会议的最大成果是四国将采取联合军事行动，而且决心在2024年底前彻底铲除索马里“青年党”武装。（安国章）

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