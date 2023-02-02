新华社北京2月1日电 澳大利亚政府沿公路搜寻将近一周，终于在1日找回一枚直径和高度不足1厘米的微小放射性胶囊。

西澳大利亚州官员说，一辆搭载探测设备的搜寻车以70公里时速行驶途中捕捉到辐射，搜寻人员随后使用便携式探测器，在距离路边大约2米处找到这枚胶囊。

西澳州紧急服务部部长斯蒂芬·道森说，考虑到胶囊的尺寸和搜寻范围，找到它堪称巨大挑战，但搜寻队“大海捞针成功”。找到的胶囊正接受军方检查，定于2日送往西澳州首府珀斯市一处安全设施。

这枚胶囊是用于检测铁矿石密度的仪器组件之一。它是一个微小圆柱形容器，直径6毫米、高8毫米，内含放射性物质铯137，每小时辐射量为2毫西弗，相当于进行10次X射线检查的辐射量。

澳大利亚矿业巨头力拓集团把这枚胶囊和其他相关设备的包装及运输外包给另一家企业。卡车1月12日从西澳州纽曼镇附近矿场运走这批设备，同月16日驶抵珀斯市郊仓库，但直到25日开箱检查，才发现这枚胶囊丢失。西澳州政府27日对外公布此事。

运输胶囊的那辆卡车行驶路线长达1400公里。搜寻工作耗时近一周。

初步推断，由于卡车行驶途中震动，相关仪器的螺丝钉松动，胶囊从仪器脱落，继而从车厢缝隙掉落到车外。

西澳州首席卫生官安德鲁·罗伯逊说，胶囊掉落区域远离人烟，不太可能有人因此受到辐射。（陈丹）

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