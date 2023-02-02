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英媒：英欧双方有望解决“脱欧”后北爱问题

2023年02月02日09:23 | 来源：新华社
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新华社北京2月1日电 据英国《泰晤士报》1月31日报道，英国与欧洲联盟已就海关边检问题达成协议，有望结束英国脱离欧盟后双方围绕北爱尔兰地区的多年“撕扯”。就另一项难题，即欧洲法院在“脱欧”后对英国北爱地区的司法管辖权，欧盟也首次做出被英方视作“重大”的让步。

1月31日，英国正式“脱欧”满3年。北爱地区在英国“脱欧”前与欧盟国家爱尔兰没有“硬边界”，即实体海关和边境安全检查站。英欧双方就“脱欧”达成的核心共识是北爱地区与爱尔兰间不设“硬边界”，但该地区究竟适用英欧哪方的贸易标准和法律规范，双方在争执后于2020年底达成妥协。

英欧未来关系协议于2021年1月1日生效，但由于协议中《北爱尔兰议定书》部分安排难以执行，英方去年要求重新谈判，否则将撕毁整个协议。英国、欧盟、北爱地区和爱尔兰多方数月以来因此关系紧张，现终于有望解决难题。

《泰晤士报》称，双方新达成的协议基本依照英方设想，即设立“红色”和“绿色”通道系统：英国其他地区运往北爱地区销售的货物经特许不接受例行检查，但英国经北爱出口至爱尔兰的货物须在北爱港口办理正常海关手续。英国将与欧盟共享运输信息，并就可疑活动展开调查。

就输入北爱地区的肉类、活体动物等产品，双方同意单独商定一份长期协议，英方同意就此类产品保持欧盟动物检疫标准。

报道称，欧盟还首次就欧洲法院对北爱地区的司法管辖权做出让步，同意仅在北爱地方法院将案件移交欧洲法院的情况下受理案件。欧洲法院具体发挥何种作用仍未确定。先前欧盟坚持要求对北爱地区拥有直接司法管辖权。

一名英国政府消息人士说，“这是关乎主权的关键问题”，司法管辖权将“留在英国”。另一人说，欧盟已大幅调整原有立场，“协议不会让所有人开心，但有望让大家都足够满意”。一名高级别政府消息人士披露，双方整体协议大致已敲定，只等待英国首相里希·苏纳克决定是否签署。

报道称，双方原定1月宣布达成协议，最后时刻取消。欧盟担忧苏纳克难以让北爱民主统一党和英国保守党内的强硬“脱欧”派接受协议，英方则称苏纳克希望先谈定所有条款，而非分批公布协议内容。

2022年10月25日，里希·苏纳克在英国伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。新华社记者李颖摄

另据路透社报道，一名英国政府消息人士说协议尚未达成，目前仍在与欧盟进行讨论。一名发言人说，英国政府首要任务是保持北爱地区政治稳定，保护英国国内市场。

欧盟方面尚未就《泰晤士报》相关报道发表评论。不过，英国政府消息人士告诉《泰晤士报》，双方均“强烈同意”，围绕北爱地区的争端不能再继续了。“我们只有一次机会，最重要的是把事情做好。”（海洋）

(责编：崔越、高歌)

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