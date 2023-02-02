新华社北京2月1日电 美国官员1月31日披露，美国政府准备向乌克兰提供新一批武器装备，价值22亿美元，包括首次援助射程可达150公里的远程火箭弹。

近期在顿涅茨克地区交通要地巴赫穆特等地，形势对乌方愈发不利。西方因而加大军援力度。俄罗斯官员对此指出，西方国家这样做是为了同俄罗斯“战斗到最后一个乌克兰人”。

2022年3月24日，美国总统拜登在比利时布鲁塞尔的北约总部出席北约特别峰会后的新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

两名不愿公开姓名的美国政府知情官员告诉路透社记者，新一批对乌援助中，17.25亿美元将来自“乌克兰安全援助倡议”，意味着所援军备将向美国军工企业订购，而不是从美军现有库存中调拨。订购的弹药将首次包括“陆射小直径炸弹(GLSDB)”。

这种远程火箭弹最大射程150公里，适用美国援助乌克兰的“海马斯”和M270型火箭炮。乌方希望用于打击俄军在克里米亚等地的军火库，切断俄军补给线。

据路透社报道，乌方还希望得到射程将近300公里的陆军战术导弹(ATACM)，但美方再次拒绝，缘由是担心乌方用于袭击俄罗斯境内大城市和军事基地。

美国《华尔街日报》1月31日报道，美国军工企业通用原子公司提议，以1美元的象征性价格向乌克兰出售两架单价约3000万美元的MQ-9“死神”察打一体无人机，但乌方需要承担1000万美元运输费用和每年800万美元维护费用。

自去年2月俄罗斯在乌克兰发起特别军事行动以来，美国已向乌克兰提供大约272亿美元军事援助。1月25日，美国总统约瑟夫·拜登宣布将提供31辆“艾布拉姆斯”主战坦克。而德国在美国等盟国压力下也宣布将提供“豹2”主战坦克。

拜登1月31日在白宫告诉媒体，他将同乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基讨论乌方关于“先进武器”的新要求。拜登先前拒绝提供美制F-16战斗机。不过，美国《政治报》以知情官员为消息源报道，不能排除拜登改变这一立场的可能性。

美国等西方国家向乌克兰援助主战坦克，甚至公开谈论提供战斗机的可能性，缘由是乌克兰最近在战场上陷入被动，尤其在围绕巴赫穆特的争夺上。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

据法新社报道，继1月中旬控制距离巴赫穆特不远的盐矿小城索列达尔后，俄军继续攻占巴赫穆特外围目标，试图包围乌方守军。

在巴赫穆特以南大约150公里的武赫莱达尔市，双方争夺激烈。城外，一名自称亚历山大的45岁乌克兰士兵在发射迫击炮间歇告诉法新社记者：“非常紧张，时间越久，情况越糟糕。”

乌克兰军方消息显示，俄军还从巴赫穆特以北的红利曼方向进攻，试图夺回这座去年10月被乌军收复的铁路枢纽城市。

按照俄方人士的说法，如果拿下巴赫穆特，俄军将打通向西北前往乌方在顿涅茨克地区核心阵地克拉马托尔斯克和斯拉维扬斯克的路线。克拉马托尔斯克是乌方临时州政府所在地，斯拉维扬斯克是交通要地，乌军在这两座工业城市经营已久。

俄罗斯卫星通讯社2月1日援引俄联邦对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金的话报道，西方正扩大向乌方提供武器的数量和种类，“他们仍然梦想着俄罗斯战略失败，所以赌注正在加大”。

纳雷什金说，西方加码军援，背后逻辑在于，“美国及其盟国有同俄罗斯战斗到最后一个乌克兰人的决心”。（胡若愚）

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