人民网罗马2月1日电 （记者谢亚宏）在中国新春之际，为推动华人进一步融入当地社会，1月31日，意大利华侨华人参议委员会主席金慧率领主席团成员和部分侨领及青年代表前往罗马市政府拜访，受到罗马市长罗伯托·瓜尔蒂埃里亲切会见。

意大利华侨华人参议委员会主席金慧首先感谢罗伯托·瓜尔蒂埃里市长在百忙之中会见华人代表。她说，我们华人非常热爱罗马这座城市，他已经是我们的第二故乡，这座城市有着悠久的历史文化底蕴，影响着整个西方世界。罗马的华人主要以经商为主，浙江温州地区华人较多，目前，大家都在积极努力的融入这座城市。2月5日，是中国传统节日元宵节，华人社团将在华人区维多利奥公园举行游园联欢会，与当地民众共享中国文化。

罗马华侨华人联合总会名誉会长张国权代表罗马华侨华人致辞时表示，在中国，“条条大路通罗马”的谚语流传广泛。长期以来，我们定居在罗马，创业在罗马，罗马就是我们理想的家园，是我们的第二故乡，这里是中国游客的首选之地。700多年前，意大利商人马可波罗曾经把中国的故事推荐给了意大利，今天，温州华商除了讲述温州故事、中国故事，也有责任向祖国讲述罗马的故事。

罗伯托·瓜尔蒂埃里表示，罗马是一个文化古都，其影响源源流长，希望华商在经营贸易的同时介绍罗马文化，罗马故事。

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