人民网马德里2月1日电 （记者范剑青）西班牙《东北亚》网站1月31日发表知名学者圣地亚哥·卡斯蒂略题为《中国经济以超过最乐观预测的扩张来庆祝新年》。文章说：

随着防疫政策的优化，中国经济迎来了爆炸性增长的新一年。中国1月份制造业PMI数据反映了这一点，该数据显示，中国制造业PMI从12月的47%升至50.1%，重返扩张领域。路透社调查的经济学家曾预测这一数字为48%。中国正在摆脱因疫情流行造成的经济困难，并发出了一个非常重要的信息：世界第二大经济体正在回归。

中国防疫政策的调整使得社会重新开放，这正在迅速影响铜、铝或锌等工业材料的全球市场。此外，中国新年期间，国内消费大幅增长，推动了服务业的发展，这对旅游业的收入产生了非常有利的影响，尽管旅游业尚未恢复到疫情发生前的2019年水平。

具体而言，农历新年的消费量比上年同期增长了12.2%，而中国境内的出行量增长了74%，因为中国居民三年来首次能够在不受冠状病毒限制的情况下庆祝节日。

据媒体报道，中国国务院最近呼吁努力加快消费复苏，从而“稳定经济增长”。中国的重新开放确实给欧洲经济和证券交易所带来了正面影响。事实上，欧洲Stoxx 600指数成分企业的20%的出口流向中国，而该国经济今年预期增长约5%。德国和意大利等国的企业可能受益最多。

大多数大型投资银行和其他国际机构预计，中国将在2023年和2024年实现5%至6%的年增长。现在该国领导人坚持推动消费复苏，希望消费成为增长的主要引擎，而出口的脆弱性和房地产行业所经历的困难可能仍然是经济负担。

根据国际货币基金组织（IMF）首席经济学家皮埃尔·奥利维尔·古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）的说法，中国房地产市场仍然存在疲软的迹象，这是中国“脆弱性的最大来源”，因为它可能导致开发商违约和金融部门的不稳定，可能会减缓2024年的增长。

中国经济的其他部分仍需复苏。制造业就是这种情况，由于春节假期，制造业仍然处于收缩状态，但专家们预计2月份工业活动将增强。

从外部看，中国数据的改善受到了极大的关注，因为它可能是为全球活动提供重要支持的主要催化剂，全球活动仍沉浸在不确定性中。国际货币基金组织本周表示，由于各国央行继续提高利率以控制通货膨胀，预计今年全球经济将放缓。

古林查斯说：“抗击通货膨胀的斗争开始取得成果，但各国央行必须继续努力。”

IMF指出，中国的经济增长可能对世界经济具有决定性的意义，他们发现这个亚洲巨头似乎已经稳定下来，已经有能力全速生产。

(责编：刘叶婷、常红)