新华社仰光2月1日电（记者张东强）缅甸国防和安全委员会1日发布公告说，因国家仍处于非正常状态，该机构依据现行宪法相关条款，决定从即日起再次延长全国紧急状态6个月。

据缅甸国家电视台1日报道，缅甸临时总统敏瑞在前一天举行的国防和安全委员会会议上宣布，依据宪法相关条款，将国家各项职责仍移交给国家管理委员会主席、国防军总司令。

缅甸国家管理委员会1日晚发布命令，敏昂莱继续担任国家管理委员会主席和国家总理；组建国家管理委员会中央顾问机构。缅甸国家管理委员会当日还发布多项涉及中央和地方政府机构的人事任命。

缅甸现行宪法规定，被授予国家权力的国防军总司令可行使立法、行政及司法权。在联邦议会任期届满时，如国防军总司令因未能圆满完成赋予其的职责而提出申请延长紧急状态期限，国防和安全委员会通常可给予每次最长6个月的两次延长期限。据缅甸国家管理委员会1日向媒体公布的消息，联邦宪法法院已回复国防和安全委员会，再次延长全国紧急状态符合宪法规定。

2021年2月，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及全国民主联盟部分高级官员被军方扣押。缅甸临时总统敏瑞发布命令，宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力移交给国防军总司令敏昂莱。国防军总司令部随后成立国家管理委员会，敏昂莱出任委员会主席。缅甸国防和安全委员会分别于2022年1月31日和7月31日宣布延长全国紧急状态6个月。

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