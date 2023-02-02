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“我没有辜负祖国的期望”

本报记者  谢佳宁
2023年02月02日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　每周一到周六上午9点至下午1点半，是墨西哥国家队跳水教练马进的工作时间，中国农历新年也不例外。自2003年随中国外派教练队伍到墨西哥首都墨西哥城以来，马进已在墨工作近20年。凭借过硬的工作能力和强烈的责任感，马进在墨西哥跳水运动员中获得了极大的信任。

　　初到墨西哥时，马进完全不会说西班牙语。起初几年，她倍感压力。靠着一点点肢体语言交流，马进与队员们训练时的沟通越来越顺畅。2007年，得益于她的指导，被誉为墨西哥“跳水公主”的保拉·埃斯皮诺萨在游泳世锦赛上获得优异成绩，马进才松了一口气。

　　2009年，保拉在意大利罗马游泳世锦赛上摘得桂冠，成为墨西哥女子跳水项目第一位世界冠军。“赛后，墨西哥时任总统卡尔德隆给我打来电话表示祝贺，说这是最令人高兴的消息。”马进回忆道。2012年11月，墨西哥政府授予马进“阿兹特克雄鹰勋章”，表彰她为墨中体育文化交流所作的突出贡献。这是墨西哥政府向外国人士授予的最高荣誉，马进也成为获此殊荣的第一位中国体育人。

　　近20年里，马进率领墨西哥国家跳水队参加过奥运会、泛美运动会等各类国际赛事。墨西哥媒体曾做过统计，在马进的带领下，墨西哥国家跳水队在各项国际比赛中摘得240多块奖牌，这是“前所未有的成绩”。不少墨西哥教练主动找上门，向马进推荐优秀运动员，很多家长希望自己的孩子能师从马进。回首过往，马进自豪地说：“我没有辜负祖国的期望。”

　　因为执教工作忙碌，马进与远在国内的家人聚少离多。新冠疫情发生后，她已3年多没有回国。考虑到未来一段时间各种赛事安排，马进将继续投入到紧张的训练中，回国休假计划只能暂时搁置。“感谢家人对我工作的理解，队员们更需要我。”

　　墨西哥国家跳水队的队员亲切地称马进“中国妈妈”。马进也倾尽全力，毫无保留地将自己的技术和经验分享给他们。在她的影响下，很多墨西哥队员对中国文化有了深入了解。

　　今年32岁的贾希尔·马罗昆从5岁就开始学习跳水，2011年9月起师从马进训练。“在‘中国妈妈’的指导下，我参加国际大赛的成绩越来越好，她是我最好的教练！”

　　（本报墨西哥城电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月02日 03 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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