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外交部发言人——

日方不得擅自启动核污染水排海

2023年02月02日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月1日电  （记者董雪、马卓言）外交部发言人毛宁1日表示，中方高度关注日本福岛核污染水处置问题，支持国际原子能机构及其技术工作组就此开展审查、评估。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商前，日方不得擅自启动核污染水排海。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，国际原子能机构技术工作组1月16日至20日再次赴日本，就福岛核污染水处置问题开展审查，有关报告将在3个月内公布。然而，日本政府1月13日就单方面宣称将于今年春夏期间启动核污染水排海。中方对此有何评论？

　　毛宁说，中方高度关注日本福岛核污染水处置问题，支持国际原子能机构及其技术工作组就此开展审查、评估。希望工作组秉持客观、公正、科学原则，严格贯彻机构核安全标准，确保核污染水处置的绝对安全。“我们期待机构技术工作组的审查报告，并将进行认真研究。”

　　毛宁说，日本向海洋排放核事故污染水没有先例，且将长达30年之久。日方迄未就此提供足够的科学和事实依据，没有解决国际社会对核污染水排海方案正当性、数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等关切。国际原子能机构技术工作组去年发布的评估报告表明，日本排海方案存在与机构安全标准不符之处。

　　“中方关切地注意到，去年7月，日方在国际原子能机构技术工作组仍在开展审查、评估的情况下，就正式批准核污染水排海方案。前不久，日方在机构技术工作组赴日审查前夕又单方面宣称将于今年春夏期间排海。”毛宁说，“这种我行我素的举动让人不禁产生疑问，日方到底重不重视机构及技术工作组的权威？是不是要为工作组的评估审查人为设置时限？是不是已决意不管评估结果如何，都将按单方面计划实施排海？日方有必要对这些问题作出负责任的回答。”

　　毛宁表示，中方再次敦促日方正视各方合理关切，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，并接受严格监督，切实保护海洋环境和各国民众健康权益。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商前，日方不得擅自启动核污染水排海。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月02日 03 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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