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德国缺“气” 美国渔利

2023年02月02日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2022年末，德国启用以前所未有的速度高效建成的首个液化天然气接收码头，以应对乌克兰危机升级后德国面临的巨大能源缺口。2023年1月初，这个码头接收来自美国的第一艘天然气运载船。

　　欧洲跟随美国脚步与俄罗斯能源“脱钩”，却让自己陷入能源短缺风险中。大批运载昂贵天然气的船只从美国涌向欧洲，给美国带回滚滚财富以及更多政治利益。

　　德国急建码头

　　天然气占据德国能源消耗约1/4，而德国所用天然气95%依赖进口。德国此前主要通过管道设施直接从俄罗斯进口天然气，境内没有将液化天然气重新气化的基础设施。随着2022年俄罗斯对欧洲天然气供给量逐步减少，加上“北溪”天然气管道遭破坏，德国面临每年500亿立方米的天然气供给缺口。

　　为此，德国政府不得不加速推动液化天然气接收终端的建设，寻求其他油气来源。2022年12月17日，德国首个液化天然气接收码头在北部海滨小镇威廉港正式启用。该码头从筹划到建成总共历时不到10个月，可谓开创了德国基础设施建设速度的先例，德国总理朔尔茨在码头启用仪式上称其是“新德国速度”。

　　未来，德国计划在卢布明等地建设另外4座这样的液化天然气接收码头。即便如此，德国工业联合会依然警告说，德国天然气短缺的危机尚未解除，企业和民众依然需要时刻节约能源。

　　美国加大出口

　　德国被迫加紧建成液化天然气码头，是欧洲跟随美国制裁俄罗斯引发能源危机进而反噬自身的缩影。而大西洋彼岸的美国却正因此而受益。

　　美国能源信息局的数据显示，主要受欧洲需求激增提振，2022年上半年，美国跃升世界第一大液化天然气出口国，出口量较2021年下半年增长12%。

　　数据分析公司克普勒的数据显示，乌克兰危机以来，欧盟对液化天然气的需求激增。2022年，欧盟液化天然气进口量达到历史最高水平，为9473万吨。2022年，欧盟从美国进口的液化天然气占总进口量的41%，达到3886万吨，较2021年增加2359万吨。该公司分析师预计，鉴于欧洲将大量补充冬季耗尽的库存，美国液化天然气出口有望在2023年继续增长。这意味着，2023年美国将继续保持欧洲最大天然气供应国地位。

　　转型刻不容缓

　　虽然美国液化天然气暂时缓解了欧洲能源危机的燃眉之急，但美国经海路输欧的液化天然气价格本就较俄管道天然气更为昂贵，2022年又大幅涨价，愈发成为欧洲的沉重负担。

　　美国能源信息局数据显示，2022年1月至9月间，美国液化天然气出口收入飙升至350亿美元，而2021年同期仅为83亿美元。

　　海外市场需求激增让美国大型能源公司赚得盆满钵满。2022年前9个月，美国页岩油气企业切萨皮克能源公司盈利达到13亿美元。同时，美国另一能源巨头雪佛龙股价去年底较年初上涨50.5%。

　　分析人士指出，欧洲在能源领域转向美国只是美国油气出口量飙升的短期因素。长期以来，把能源出口作为美国外交政策的筹码，一直是美国国会两党和多届政府的共识。

　　早在2020年2月，时任美国能源部长丹·布鲁耶特在美国智库大西洋理事会的一次活动中就曾表示，美国转型为能源净出口国后，美国外交政策将发生革命性变化，“我们可以无所顾虑地追求此前无法实现的目标”。

　　分析指出，对欧洲国家而言，昂贵的美国油气并非长久替代选项。在其他领域支出同样庞大的情况下，欧洲今年有必要精打细算，加大对能源进口价格的评估，同时加速向清洁能源转型。

　　（据新华社电  记者许缘、邓仙来、李超）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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