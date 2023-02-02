□ 林子涵

不久前，中国有序恢复中国公民出境旅游，首批前往泰国的中国游客刚下飞机就收到了暖心“大礼包”：泰方精心准备的特色花环、包含口罩和消毒凝胶的卫生防疫包、详细的泰国旅游攻略手册……在机场亲自迎接中国游客的泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷等政府官员，还用中文送上问候：“中泰一家亲，欢迎你们来泰国。”

在越南，中国游客也感受到了同样的热情。日前，云南省中越边境段最大口岸——中越河口口岸正式恢复通关，中越跨境个人游开始恢复。越南老街省政府部门的工作人员为此专门准备了鲜花，迎接恢复通关后的首批中国游客。

“印度尼西亚已为中国游客准备好红毯”“柬埔寨希望今年接待200万人次中国游客”“欢迎中国游客重返菲律宾”……随着中国重启出境旅游，不少东南亚国家都对“老友”回归表达了热切期盼。

“老友”回归，背后是中国与东南亚国家常来常往、越走越亲的深情厚谊。

作为山水相连、陆海相望的友好邻邦，中国与东南亚国家的人文交流和经贸合作一向密切。过去3年，中国—东盟博览会每年都在广西南宁如期而至，充满东南亚文化风情的主题展馆及旅游、投资相关主题论坛，为中国和东盟交流合作搭建了重要平台。近年来，随着共建“一带一路”加快步伐，中国与东南亚国家的区域合作不断取得新进展。中老铁路开通一年来，已累计发送旅客超过900万人次，促进沿线地区贸易、投资、旅游等加快发展。中泰铁路等项目也正在火热建设，未来将助力中国与东南亚进一步提升互联互通水平。正是深厚的人文和经贸往来基础，造就了今日中国对东南亚出境游升温的良好开局。

“老友”回归，关乎游客和旅游业者的美好生活，也为东南亚各国经济增长提供有力助推。

据联合国世界旅游组织统计，2019年，中国游客出境游超1.5亿人次，消费近2550亿美元，约占全球旅游消费的14%。中国游客重新走进东南亚，有望激活当地旅游消费市场，为东南亚国家经济发展和区域经贸往来带来更多利好。据柬埔寨旅游部发布的信息，中国是该国多年来的首要游客来源国。2019年，柬埔寨接待中国游客突破236万人次，占柬埔寨当年接待国际游客总数的35.7%，创造旅游收入约18亿美元。印度尼西亚中央统计局数据显示，2019年，到访印尼的中国游客达207万人次。越通社报道称，2019年，越南累计接待中国游客580万人次，占当年越南外国游客总人数的1/3。泰国财政部长阿空·登比达亚拜西日前表示，受中国游客回归等利好因素影响，泰国今年有望实现3.8%的经济增长目标。

“老友”回归，更凸显了中国与东南亚国家之间开放、务实合作的真诚态度。

近期，不少东南亚国家表示，在边境防疫政策方面不采取歧视任何国家的立场。马来西亚等国家更明确表示，正提议简化中国游客入境流程。当下，越来越多往返中国与东南亚的航班恢复通航。伴随着旅游消费升级的东风，中国与东南亚还在货币结算手段、免税保税购物、旅行医疗康养等方面不断推出创新性互惠举措。多项便利化条件，共同推动中国和东南亚旅游市场升温。携程数据显示，该平台的春节假期出境游订单中，泰国成为远超第二名的最热门旅游地。中国国际旅游展览会2022年12月的一项调查显示，76%的中国旅行社将东南亚列为出境游首选目的地。

2023年，在区域经济一体化加速推进的大背景下，中国与东南亚国家的经贸合作将更加紧密，人文交流将更加频繁，将为区域及世界经济复苏注入更多新动力。

(责编：岳弘彬、杨光宇)