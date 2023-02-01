新华社北京2月1日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国防部情报总局官网1月31日报道说，该情报总局局长布达诺夫在接受外媒采访时说，乌方将尽力争取在夏季结束前让克里米亚回归乌克兰。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫1月30日说，西方正鼓励乌克兰对新武器的需求，并准备提供这些武器。

——布达诺夫说，今年俄军的重点是占领顿涅茨克和卢甘斯克地区更多土地，但克里米亚将回归乌克兰。布达诺夫认为，俄方不太可能从白俄罗斯对乌克兰发动地面进攻。

——佩斯科夫还表示，西方给乌克兰提供武器导致局势严重升级，北约国家也越来越直接卷入俄乌冲突，但特别军事行动将继续进行。他表示，北约早已停止与俄罗斯的任何实质性接触，双方对话前景堪忧。

——据乌克兰国家通讯社1月30日报道，乌总理什梅加尔当天接受外媒采访时说，乌方计划两年内加入欧盟，期待2023年能启动加入欧盟的谈判。什梅加尔说，3日即将在基辅举行的乌克兰-欧盟峰会将专门讨论这一话题，乌方希望能在某些方面取得重大进展。

——据乌克兰国家通讯社1月31日报道，乌农业政策与粮食部副部长马尔基安·德米特拉谢维奇说，乌克兰通过黑海粮食走廊已外运农产品1900万吨。他说，乌南部港口目前平均每月只能完成300万吨的外运任务，主要原因是俄方限制运粮船过检速度，目前平均每天有2至3艘运粮船能够完成检查，低于去年9月和10月平均每日完检6至7艘的水平。

——法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼1月31日会见来访的乌国防部长列兹尼科夫后表示，法国将在未来几周内向乌克兰再交付12门155毫米凯撒车载榴弹炮和防空装备，并派遣150名士兵前往波兰培训乌克兰士兵。据法国媒体报道，法国此前已向乌克兰交付了18门凯撒车载榴弹炮。

——美国总统拜登1月30日在白宫回答记者提问时表示，美国不会向乌克兰提供F-16战斗机。（参与记者：李东旭、陈汀、唐霁、邓仙来）

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