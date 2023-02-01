人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

最新动态：乌克兰欲力争今夏收回克里米亚　俄罗斯说西方鼓励乌对新武器需求

2023年02月01日20:08 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月1日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国防部情报总局官网1月31日报道说，该情报总局局长布达诺夫在接受外媒采访时说，乌方将尽力争取在夏季结束前让克里米亚回归乌克兰。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫1月30日说，西方正鼓励乌克兰对新武器的需求，并准备提供这些武器。

——布达诺夫说，今年俄军的重点是占领顿涅茨克和卢甘斯克地区更多土地，但克里米亚将回归乌克兰。布达诺夫认为，俄方不太可能从白俄罗斯对乌克兰发动地面进攻。

——佩斯科夫还表示，西方给乌克兰提供武器导致局势严重升级，北约国家也越来越直接卷入俄乌冲突，但特别军事行动将继续进行。他表示，北约早已停止与俄罗斯的任何实质性接触，双方对话前景堪忧。

——据乌克兰国家通讯社1月30日报道，乌总理什梅加尔当天接受外媒采访时说，乌方计划两年内加入欧盟，期待2023年能启动加入欧盟的谈判。什梅加尔说，3日即将在基辅举行的乌克兰-欧盟峰会将专门讨论这一话题，乌方希望能在某些方面取得重大进展。

——据乌克兰国家通讯社1月31日报道，乌农业政策与粮食部副部长马尔基安·德米特拉谢维奇说，乌克兰通过黑海粮食走廊已外运农产品1900万吨。他说，乌南部港口目前平均每月只能完成300万吨的外运任务，主要原因是俄方限制运粮船过检速度，目前平均每天有2至3艘运粮船能够完成检查，低于去年9月和10月平均每日完检6至7艘的水平。

——法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼1月31日会见来访的乌国防部长列兹尼科夫后表示，法国将在未来几周内向乌克兰再交付12门155毫米凯撒车载榴弹炮和防空装备，并派遣150名士兵前往波兰培训乌克兰士兵。据法国媒体报道，法国此前已向乌克兰交付了18门凯撒车载榴弹炮。

——美国总统拜登1月30日在白宫回答记者提问时表示，美国不会向乌克兰提供F-16战斗机。（参与记者：李东旭、陈汀、唐霁、邓仙来）

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部