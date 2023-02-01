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通讯：好莱坞魔术城堡首度举办“中国魔术周”欢庆兔年新春

2023年02月01日17:11 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶1月31日电 通讯：好莱坞魔术城堡首度举办“中国魔术周”欢庆兔年新春

新华社记者高山 谭晶晶

在1月23日至29日期间，位于美国加利福尼亚州好莱坞山脚下的一座古典风格建筑——好莱坞魔术城堡迎来多位表演中国魔术的“魔法师”，他们在喜迎兔年新春之际，用精彩的魔术给人们带来惊奇与欢乐。

为了庆祝中国春节，这座被誉为“魔术师圣地”的好莱坞魔术城堡首度举办“中国魔术周”。来自中国的魔术表演者以及北美、欧洲等地的华人华侨表演者共计14人受邀汇聚于此，一展风采。他们总共完成了上百场魔术表演和交流活动。

好莱坞魔术城堡始建于1909年，从1963年开始对来自世界各地的魔术师敞开大门。此次参加“中国魔术周”表演的魔术师有些已久负盛名，包括中国杂技金菊奖得主、中国国家级非物质文化遗产“傅氏幻术”第四代传承人胡金玲、去年就任美国魔术师协会主席的周百忠等。有些则是近年来快速崛起的新生代，包括正在美国读大学的王元捷等。

胡金玲是此次活动组织者之一。一袭旗袍的胡金玲在她表演的《锦瑟》中将魔术的神奇与东方的风韵融为一体，让观众在中国古典美的意境中如醉如痴。胡金玲介绍说，为筹备此次“中国魔术周”活动，组织者提前半年策划、准备，精心挑选人员和节目。

胡金玲告诉新华社记者，此次“中国魔术周”既是一个向美国观众展示中国魔术师娴熟技艺的窗口，也是加强中国与西方魔术界交流的平台。

23岁的王元捷立志成为一名职业魔术师。他说，“中国魔术周”活动不仅让更多中国及华人华侨表演者出现在国际魔术界殿堂，也是与世界顶级魔术师交流学习的机会。他说，年轻一代中国魔术师在语言和观念上都与国际进一步接轨，他相信中国以后也会有自己的大卫·科波菲尔，让世界看见更多中国魔术师的身影。

此次“中国魔术周”表演一票难求。在现场观看王元捷表演的观众马特·费尔滕本身就是南加州大学教授魔术与表演艺术的学者。他说，“中国魔术周”是领略中国魔术风采与中国文化魅力的好机会，参加此次演出的魔术师“很棒”，与现场观众也有很好的互动。

作为本次活动的组织者，多次到访过中国的好莱坞魔术城堡艺术总监、美国著名魔术师戴尔·萨尔瓦克高度评价了“中国魔术周”参演魔术师的表现。他说，魔术是一种“国际化语言”，中国杂技历史悠久，作为其中一部分的中国魔术也在不断演变发展。中国目前有很多优秀魔术师，他们对魔术艺术的热爱、敬业与创新令人尊敬。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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