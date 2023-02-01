人民网开罗2月1日电 （记者黄培昭）第54届开罗国际书展于1月25日至2月6日在埃及新开罗国际展览中心举行。本届书展主题为“让我们以埃及之名——阅读……思考……创造”，来自53个国家和地区的1047家出版机构参展。本届书展恰逢中国农历新年，一直致力于中国文化传播的埃及希克迈特文化产业集团，在国际会展中心内的两个中国图书展位悬挂大红灯笼，张贴红色海报，既醒目又喜庆。

希克迈特文化的2馆B45展位。人民网记者 黄培昭摄

希克迈特文化在本次书展共有两个展位，分别是2馆B45、5馆C13，共展销了包括中国政治、经济、文化生活，文学、儿童绘本、中文教育以及阿拉伯文学、政治、社会、哲学等在内的千余种书籍。其中2馆B45展位主要展销的是大众类图书；5馆C13展位主要展销儿童类图书。

希克迈特文化的2馆B45展位。人民网记者 黄培昭摄

希克迈特文化的5馆C13展位。人民网记者 黄培昭摄

在本次书展上，希克迈特文化首发约70余种由中文翻译成阿拉伯语的新书。其中包括：

文学类：《群山之巅》《青鸟故事集》《捎话》《东门破》《南门开》《西门行》等。

政治经济类：《新中国建设70年》《城乡中国》等。

历史艺术类：《中国香文化简史》《汉字的诱惑》等。

科普类：《讲给孩子的故宫：探秘建筑》《讲给孩子的故宫：寻找宝藏》《讲给孩子的故宫：纸上看展》《江淮八记》《世界遗产与国家公园——青海可可西里》等。

少儿类：《念书的孩子》《桂花雨》《大熊的女儿》《血燕》以及“我不是夏蛋蛋系列”之《魔法花袜子》《蓝耳朵》《信箱里掉出一个小精怪》《千万不要得罪蚊子》等。

绘本类：《不可思议的远古生物：探秘古鱼王国》《不可思议的远古生物：追寻中国恐龙》《氹氹黔游记：嗨！山窝窝里的大眼睛》《氹氹黔游记：哇！世界最大的锅》以及“绘心寓意·中国古代寓言典藏图画书系列”之《拔苗助长》《滥竽充数》《叶公好龙》等。

中文教育类：“希克迈特汉语教材系列”之《中学汉语》，“博雅汉语系列”之《初级起步篇》《准中级加速篇》《中级冲刺篇》《高级飞翔篇》等。

希克迈特文化展出的部分图书。人民网记者 黄培昭摄

书展期间，为了让广大的阿拉伯读者畅享中国好书香，选购到更多与中国相关的图书，希克迈特文化在2馆B45展位特设分组打折专区，分别为30埃镑专区，60埃镑专区和90埃镑专区，包含近年来希克迈特文化出版发行的一大批畅销书和常销精品图书。

此外，希克迈特文化还与埃及Akhdar公司合作，凡购买希克迈特文化两个展位的图书可获得绿卡，观众可凭借购书账单和绿卡，额外获得超低折扣，享受整个书展的独家优惠。

开罗国际书展是全球最大的国际书展之一，也是希克迈特文化每年必参加的书展之一，从参展规模到参展图书种类，无不体现着希克迈特文化在促进中阿文化交流方面的努力和用心，以书展为媒，向阿拉伯民众展示中华文化的魅力，让丰富的优质图书和多彩的阅读活动与阿拉伯读者共享。

(责编：苏缨翔、刘慧)