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通讯：荷兰友人的中国情缘

2023年02月01日15:46 | 来源：新华网
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　　新华社海牙2月1日电 通讯：荷兰友人的中国情缘

　　新华社记者王湘江

　　一场名为“魅力中国12城——首发大理之城”的云南文化和旅游推介会日前在荷兰海牙举行。活动现场播放了云南旅游宣传短片并展示了大理旅游地图、纪念品和少数民族服饰等。

　　海牙中国文化中心旅游专员张清在会上说，随着中国近期优化出入境防疫政策，不仅中国公民出境游有序恢复，也欢迎世界各地的旅行者到中国游览。中国拥有丰富多彩的自然和人文景观，美丽的云南大理就是其中之一，非常值得体验。

　　在活动现场，一些热爱中国文化的荷兰友人身穿色彩鲜艳的中国少数民族服装，对记者讲述了自己在中国旅行的美好时光，表达早日重返中国的期盼。

　　“我非常想念中国，非常喜欢中国。”海牙市前副市长、荷中友好协会前主席亨克·科尔说，他曾经到访中国30多次，去过中国的很多地方，但还没有去过云南大理，希望可以弥补这个遗憾。

　　现年70岁的汉斯·杜斯曾担任海牙市政府文旅部门中国市场负责人。他说，过去20年他去过北京、上海、杭州、武汉、深圳等很多城市，亲眼目睹了中国的巨大变化。现代化的城市，具有历史底蕴的古城区，美丽的长江、珠江和西湖都给他留下深刻印象，“但给我印象最深刻的还是中国人，他们勤劳、友善，乐于助人。”他希望能够尽快重温在中国的快乐时光。

　　讲一口流利的中文、爱品云南茶的伊戈尔·内滕是个中国通，从事翻译工作，他还有个地道的中文名：刘爱国。“我很喜欢中国，也很喜欢这个名字。”20世纪90年代初他曾作为兼职导游，带着一个由20名荷兰游客组成的旅行团来到云南。

　　在群山环抱的大理，他们在古城漫步，在洱海看鸬鹚捕鱼，在小村庄钓鱼，逛露天农贸市场，品尝云南菜。大理气候宜人，“四季如春”，他用标准的中文说。

　　他还向现场来宾介绍如何品尝云南大理白族三道茶。他解释说，三道茶代表人生的三个阶段：年轻时努力工作，味道是苦的；中年时享受劳动果实，味道是甜的；老年时回顾人生，味道有苦有甜。

(责编：崔越、高歌)

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