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2023年“欢乐春节”中国电影周在澳大利亚珀斯开幕

2023年02月01日15:45 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼2月1日电（记者王琪）2023年“欢乐春节”中国电影周1月31日在澳大利亚的西澳大利亚州首府珀斯开幕。活动期间计划展映包括《万里归途》在内的6部中国电影。

　　开幕仪式上，中国驻澳大利亚大使馆文化公参松雁群说，电影是文化交流的一种重要形式，是了解一个国家历史、文化的极好途径。相信澳民众通过观看这次播放的中国电影，能进一步加深对中国文化的认识和了解，增进两国人民的理解和友谊。

　　中国驻珀斯总领事龙定斌说，中澳建交以来，中国成为澳大利亚最大贸易伙伴，最大留学生和游客来源国，也是重要投资来源国。双方在经贸、文教、科技等领域开展了平等互利的合作。他坚信双方合作将在未来得到进一步加强。

　　西澳州州长代表穆巴拉克在致辞中表示，电影周使当地民众有机会欣赏到如此优秀的中国电影。西澳州是一个多元文化和谐共存的社会，在澳华人为多元文化发展做出了贡献。

　　本次电影周由中国驻澳大利亚大使馆与中国驻珀斯总领馆、西澳大学孔子学院和西澳澳中友协共同举办，是庆祝中澳建交50周年的系列活动之一，将从1月31日持续至2月8日。

(责编：崔越、高歌)

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