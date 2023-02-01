新华社昆明2月1日电（记者丁怡全）记者1日从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，中老铁路开通以来，“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短了沿线城市间时空距离，受到两国民众青睐，截至2023年1月31日，累计开行旅客列车2万列，发送旅客1030万人次。

中老铁路是连接中国和老挝的黄金线路，也是中老人民的发展路、幸福路、友谊路。自2021年12月3日中老铁路全线开通运营以来，铁路部门科学分析旅客出行规律，精准投放运力，丰富客运产品供给，优化站车服务举措，较好满足了旅客出行需求。

据介绍，中老铁路中国段日均开行客车56列，单日最高开行70列、发送旅客6.5万人次，累计发送旅客870万人次；老挝段日均开行客车8列，单日最高开行10列、发送旅客8800人次，累计发送旅客160万人次，办理客运业务的车站由开通初期的7个增至目前的10个，实现动车组与普速列车共线运行，在老挝主要城市开设售票点，延长预售票时间，方便老挝人民乘火车出行。“中老铁路客运量持续增长，服务品质大幅提升，辐射效应不断增强，为服务两国民众便捷高效出行发挥了积极作用。”昆明站副站长郑斌说。

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