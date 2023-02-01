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土耳其宣布将于2月中旬主持召开国际天然气峰会

2023年02月01日14:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 土耳其政府宣布，将于2月14日在伊斯坦布尔主持召开国际天然气峰会，中东等地天然气出口国和欧洲消费国将聚集在一起共商大计。

半岛电视台以“土耳其将于2月主办天然气峰会”为题报道说，土耳其能源部长多梅兹1月30日发表谈话称，土耳其政府将于2月14日主持召开为期两天的天然气出口国和消费国参加的国际天然气峰会，地点在伊斯坦布尔。他表示，此次大会的口号是“共同确保未来”，来自中东、地中海、里海和中亚的天然气出口国和欧洲消费国代表聚集在一起，讨论全球能源领域的发展、供需变化和定价问题。

多梅兹指出，土耳其有部分石油和天然气资源，但主要靠进口，除了从卡塔尔、美国、尼日利亚和阿尔及利亚进口液化天然气外，主要依赖从俄罗斯、阿塞拜疆和伊朗进口石油和天然气。他说，此前与阿曼苏丹国达成了天然气供应协议，每年从阿曼获得14亿立方米天然气，为期10年，阿曼液化天然气公司与土耳其“博塔斯”公司在阿曼首都马斯喀特签署了该协议。

多梅兹强调，土耳其在天然气贸易领域拥有基础设施和经验，我们正在采取措施，使土耳其成为该地区设定天然气基准价格的中心。（安国章）

(责编：刘叶婷、常红)

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