新华社巴西利亚1月31日电 专访：巴中科技合作空间广阔——访巴西新任科技部长桑托斯

新华社记者陈威华 卞卓丹 赵焱

巴西新任科技部长卢西亚娜·桑托斯日前在接受新华社记者书面采访时表示，自1974年巴西和中国建交以来，两国在科技领域合作成果丰硕，未来发展空间广阔，必将助力双边关系持续稳定发展。

桑托斯说，自巴中建交以来，尤其是自1982年双方签署政府间科技合作协定以来，两国在航天、数学、应对气候变化、林业、能源等领域开展了卓有成效的合作，以巴中地球资源卫星、纳米技术研究与创新中心以及气候与能源中心等项目为代表的一批科研成果让世人瞩目，有效提高了两国科研能力。

桑托斯说，巴中两国都是国际事务的重要参与者，当前国际社会共同面对的许多问题促使两国更加重视科技合作。比如，应对气候变化是国际社会共同关注的重要议题，巴中两国在这个领域的合作点多面广，取得了历史性成就。

她说：“环境保护必须依靠当地社区的参与，通过科学知识和技术发展，为参与社区创造就业和收入，负责任地、可持续性地开发自然资源。巴中可以在这个领域加强伙伴关系。”

桑托斯认为，中国是巴西科技产业化的重要伙伴，发展空间广阔。两国间加强经验交流，有助于进一步加强双方在科技创新领域的合作。“我们可以探讨组建特定双边工作组的可行性，邀请其他相关部门参与。我们还可以创办一个以分享技术创新、讨论税收激励、加强技术转让等为主题的公共政策交流论坛。”

今年1月就职的桑托斯在访谈最后发出邀请，希望中国科技企业加强对巴西的投资。她表示，巴西政府可以向前来投资的中国科技企业提供市场准入、财税优惠和其他优先政策支持。

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