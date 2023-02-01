人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国54亿美元疫情纾困资金恐遭冒领

2023年02月01日11:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月1日电 美国联邦监督机构“疫情防控问责委员会”1月30日发布一份报告，判断大约54亿美元的新冠疫情纾困资金可能遭身份可疑人员冒领。

　　54亿美元资金来自美国小企业管理局的经济伤害灾难贷款(EIDL)和薪酬保护计划(PPP)，于2020年4月至2022年10月间发放给受疫情影响的小企业及其雇员。这两个疫情纾困项目2020年至2022年总计发放将近1.2万亿美元贷款。

　　这是2019年7月31日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。（新华社记者刘杰摄）

　　疫情防控问责委员会梳理了超过3300万份贷款申请，发现69323个可疑的社会安全号码(SSN)。该号码类似于中国的居民身份证号码，按规定，须在申请贷款时提供。

　　据美国全国广播公司新闻台报道，可疑社会安全号码既有并非由美国联邦政府发放的假号码，也有与姓名、出生日期信息不相符的号码，因而令人怀疑存在冒充身份诈骗。

　　报告同时发现，用于申领贷款的175768个社会安全号码从未获得任何资金。

　　据路透社报道，大约5.75万笔PPP可免除贷款在2020年8月前发放完毕，总额36亿美元。报告强调，在民主党籍总统约瑟夫·拜登上任第一年，即2021年，小企业管理局对疫情纾困项目管理做了一定改进。

　　2021年9月6日，一名女子从美国纽约的移动新冠检测点旁经过。（新华社记者王迎摄）

　　拜登高级顾问吉恩·斯珀林就这份报告发表电子邮件声明，称报告显现“前任政府治下，因缺乏基本反诈管控而涌现大量诈骗和身份窃取案例，以及拜登政府迅速采取措施，避免这些应急小企业项目遭滥用的重要性”。

　　拜登政府正针对关联PPP、失业保险和医疗保险等多个援助项目的诈骗案例展开调查。司法部长梅里克·加兰2021年5月成立新冠诈骗执法工作组。去年，司法部指派联邦检察官凯文·钱伯斯牵头调查借疫情骗取政府援助金的嫌疑人。

　　美国劳工部督察长办公室去年9月一份报告显示，那些嫌疑人在疫情期间通过盗用逝者社会安全号码等不法手段，可能窃取高达456亿美元的失业保险金。司法部同月起诉48人，指控他们在疫情期间从联邦儿童营养项目骗取2.5亿美元餐补。这一项目旨在为儿童免费供餐。

　　共和党人主导的国会众议院监督与问责委员会定于2月1日就疫情纾困资金诈骗举行听证会。（海洋）

(责编：崔越、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部