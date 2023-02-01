新华社北京2月1日电 美国联邦监督机构“疫情防控问责委员会”1月30日发布一份报告，判断大约54亿美元的新冠疫情纾困资金可能遭身份可疑人员冒领。

54亿美元资金来自美国小企业管理局的经济伤害灾难贷款(EIDL)和薪酬保护计划(PPP)，于2020年4月至2022年10月间发放给受疫情影响的小企业及其雇员。这两个疫情纾困项目2020年至2022年总计发放将近1.2万亿美元贷款。

这是2019年7月31日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。（新华社记者刘杰摄）

疫情防控问责委员会梳理了超过3300万份贷款申请，发现69323个可疑的社会安全号码(SSN)。该号码类似于中国的居民身份证号码，按规定，须在申请贷款时提供。

据美国全国广播公司新闻台报道，可疑社会安全号码既有并非由美国联邦政府发放的假号码，也有与姓名、出生日期信息不相符的号码，因而令人怀疑存在冒充身份诈骗。

报告同时发现，用于申领贷款的175768个社会安全号码从未获得任何资金。

据路透社报道，大约5.75万笔PPP可免除贷款在2020年8月前发放完毕，总额36亿美元。报告强调，在民主党籍总统约瑟夫·拜登上任第一年，即2021年，小企业管理局对疫情纾困项目管理做了一定改进。

2021年9月6日，一名女子从美国纽约的移动新冠检测点旁经过。（新华社记者王迎摄）

拜登高级顾问吉恩·斯珀林就这份报告发表电子邮件声明，称报告显现“前任政府治下，因缺乏基本反诈管控而涌现大量诈骗和身份窃取案例，以及拜登政府迅速采取措施，避免这些应急小企业项目遭滥用的重要性”。

拜登政府正针对关联PPP、失业保险和医疗保险等多个援助项目的诈骗案例展开调查。司法部长梅里克·加兰2021年5月成立新冠诈骗执法工作组。去年，司法部指派联邦检察官凯文·钱伯斯牵头调查借疫情骗取政府援助金的嫌疑人。

美国劳工部督察长办公室去年9月一份报告显示，那些嫌疑人在疫情期间通过盗用逝者社会安全号码等不法手段，可能窃取高达456亿美元的失业保险金。司法部同月起诉48人，指控他们在疫情期间从联邦儿童营养项目骗取2.5亿美元餐补。这一项目旨在为儿童免费供餐。

共和党人主导的国会众议院监督与问责委员会定于2月1日就疫情纾困资金诈骗举行听证会。（海洋）

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