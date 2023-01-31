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中国工商银行新加坡分行成立30周年新春音乐会隆重举行

2023年01月31日16:00 | 来源：新华网
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新华网新加坡1月31日电 中国工商银行新加坡分行成立30周年“工于至诚三十载 行以致远韵狮城”新春音乐会近日在新加坡华乐团音乐厅隆重举行。新加坡总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮、中国驻新加坡大使孙海燕、“通商中国”主席李奕贤、新加坡中华总商会前会长黄山忠、新加坡中国商会会长胡进胜，新加坡金融管理局、新加坡交易所、新加坡亚洲基础设施办公室、中资企业（新加坡）协会等机构负责人，以及客户代表、金融同业、员工代表、社区代表和各界嘉宾共计800余人出席了音乐会。

新加坡总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮（左八）、中国驻新加坡大使孙海燕（右九）、新加坡华乐团主席吴绍均（左七）、新加坡华乐团荣誉指挥叶聪（右八）、工行新加坡分行行长胡芳（右七）与各界代表合影。（工行新加坡分行 供图）

此次音乐会由中国工商银行新加坡分行携手新加坡华乐团倾情呈现，音乐会分为《春江水暖》、《融合发展》、《行以致远》三个章节，一方面展现了中国工商银行30年来在新加坡的发展历程和未来愿景；另一方面也寓意着中资企业扬帆海外、砥砺前行的壮阔发展图景和中新两国源远流长的友好情谊。

1月28日晚，在中国工商银行新加坡分行成立30周年新春音乐会现场，新加坡华乐团正在演奏。图为音乐会现场。（工行新加坡分行 供图）

1月28日晚，在中国工商银行新加坡分行成立30周年新春音乐会现场，新加坡华乐团正在演奏。图为音乐会现场。（工行新加坡分行 供图）

作为工银集团的海外营业性机构，工行新加坡分行在1993年来到狮城，以国际视野和专业匠心经营本地业务，为中新经贸往来架起互惠共赢的友谊之桥，为全球经贸合作铺设赋能发展的融通之道。30年躬耕南洋，工行新加坡分行如今不仅持有新加坡金融管理局颁发的特许全面银行牌照，同时也是中国人民银行授权的在新加坡的人民币清算行，建立了“多币种、离在岸、线上线下”一体化的金融服务平台，为企业、机构及个人客户群提供全方位服务。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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