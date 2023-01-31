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综合消息：春“艺”盎然 海外民众沉浸体验中国传统文化

2023年01月31日16:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月31日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，“欢乐春节”等丰富多彩的活动继续在全球各地举行，海外民众沉浸式体验中国传统文化，感受新春佳节带来的喜悦和活力。

　　奥克兰中国文化中心与新西兰华星艺术团日前主办2023年“欢乐春节·华星闪耀”新西兰春节晚会，受到当地观众热烈欢迎。晚会以新西兰毛利哈卡舞和毛利传统迎宾仪式拉开序幕，糅合中国京剧、旗袍表演、相声、魔术等，中外文化在碰撞中融合，赢得近千观众热烈掌声。

　　史密森学会美国艺术博物馆28日举办“欢乐春节”家庭日活动，为美国民众送上兔年祝福，吸引逾万名美国民众参与。红灯笼、中国结、窗花、“欢乐春节”生肖兔海报等将博物馆活动大厅装点一新，当地文化团体带来舞狮、中国民族舞、抖空竹等表演。活动区内，泥塑制作技艺教学、国画体验、年画拓印、书法展示等让当地观众目不暇接，沉浸式体验中国新年。

　　“华春新彩”上元汇文化游园活动29日在新加坡举办，极具特色的中国民族舞蹈与戏曲、故宫沉浸式数字体验展、VR视觉体验等完美融合。数字故宫红墙通道一侧“映出”故宫门窗，另一侧“映出”故宫四季剪影，穿行其中宛如身临紫禁城。游客戴上VR设备，“穿越”至唐代洛阳城，体验盛景。出席游园活动的新加坡中国商会秘书长聂金凤说，此次活动以沉浸式数字体验等展现中国博大精深的文化底蕴，让人耳目一新、眼前一亮。

　　俄罗斯圣彼得堡凯瑟琳礼堂30日举行音乐会，中俄两国音乐家为观众献上柴可夫斯基经典曲目、《茉莉花》等音乐佳作，赢得热烈掌声。音乐会开始前，数十名模特身着中国民族服装，上演精彩服装秀，展示浓浓中国风情。

　　西班牙马德里中国文化中心春节期间举办“中国西班牙女性艺术家作品展”。艺术家们以“春”为灵感，以充满热情的笔触描绘春天所代表的生命力与创造力，在不同文化视角的碰撞与融合下展开一场别开生面的艺术对话。观众伊莎贝拉说，眼前这些画作唤起了她对当下中国的好奇和向往，“我非常希望能去中国、深入了解中国”。（参与记者：卢怀谦、郭磊、邓仙来、谢宇智、刘春涛、安晓萌）

(责编：崔越、高歌)

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