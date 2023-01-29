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老挝举办第二十届木棉节

2023年01月29日19:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月29日电 （记者孙广勇）1月27日，老挝第二十届木棉节开幕式在博胶省举办。老挝国家副主席本通·吉玛尼、副总理兼公安部部长维莱·拉坎冯、前副总理宋沙瓦·凌沙瓦等政府官员以及工商界和社会各界人士出席开幕式。本通·吉玛尼致辞表示，希望木棉节系列活动进一步带动老挝经济社会发展，开启疫情后当地经济旅游发展的新篇章。

木棉节是老挝博胶省的一个传统节日。每年2月份前后，大大小小的木棉花争相开放。对于老挝人来说，木棉花盛开是勇敢和优雅的象征。本届木棉节的举办，标志着这个充满异域风情、璀璨缤纷的盛事再次回归，这也是受疫情影响三年来再次开始举办木棉节，系列活动吸引了来自老挝中国泰国等湄公河流域国家众多游客，盛况空前。

今年木棉节在2023年1月26日至29日期间举办，活动包括湄公河“四国龙舟赛”、老挝旅游小姐选美大赛、泰国拳王争霸赛、湄公河水灯盛会等，期间还有老泰中缅四国特色文艺演出。同时，第二十届木棉旅游文化节招商推介会也是此次木棉节的重要内容。

(责编：苏缨翔、张悦)

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