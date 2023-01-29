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美国缘何鼓动升级对乌军援

2023年01月29日18:39 | 来源：新华网
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新华社北京1月29日电（国际观察）美国缘何鼓动升级对乌军援

新华社记者

据报道，乌克兰驻法国大使日前接受法国电视台采访时表示，已有多个国家向乌克兰承诺提供总计321辆重型坦克。此前争论不休的德国和美国25日同一天宣布将向乌提供坦克。

分析人士认为，西方多国此次在援乌坦克问题上“统一立场”，将对乌军援升级为提供重型攻击型武器，背后暴露出美国隔岸拱火、意欲巩固“反俄阵线”的算计，以及借机强化对欧主导权、从危机中渔利的图谋，引发外界对乌克兰危机继续恶化的担忧。

“统一立场”

一段时间以来，北约内部，特别是美德之间在援乌坦克问题上分歧不小。美国鼓动欧洲盟友向乌援助坦克，尤其是不断对德施压，波兰等国也向德施压。德国起初建议在军援问题上保持冷静，避免激化局势，同时希望美在援乌坦克方面“先行一步”。

在美德这场“瞪眼游戏”后，德国政府25日终于“松口”，宣布向乌方提供14辆“豹2 A6”主战坦克，并同意盟友向乌提供德国制造的“豹2”坦克。同日，美国总统拜登宣布将向乌提供31辆“艾布拉姆斯”主战坦克。

有分析指出，美国宣布提供“艾布拉姆斯”主战坦克只是“让德国人上船”的一种手段。德国RTL电视台26日在线调查显示，57%受访者认为德国向乌提供主战坦克是个错误。德国联邦议院议员塞维姆·达代伦表示，德国这样做是屈从于美国的压力，是“历史性的错误”。

此外，英国、波兰、挪威、荷兰、西班牙等北约国家近日也确认或表示将考虑向乌克兰提供坦克。

隔岸拱火

拜登宣布援乌坦克时称，此举系应乌军增强在开阔地形上作战能力的需要而做出的。而美方此前一直以“操作复杂、使用成本高、维护和训练困难”为由反对提供美制坦克。在转变态度后，美方又多次暗示，“艾布拉姆斯”主战坦克不会很快抵达乌克兰。

美国副国务卿纽兰26日表示，“艾布拉姆斯”坦克结构非常复杂，操作需要大量培训，“上战场还需要一些时间”。《华尔街日报》日前也披露，“艾布拉姆斯”主战坦克需要数月甚至更长时间才能向乌方交付。

分析人士指出，美国口头上“摆姿态”，实则是隔岸拱火。美联社文章说，美国施压让盟友多提供武器，自己在交付细节上含糊不清，是不想“冲锋在前”。

据塔斯社报道，美国海军陆战队前情报官员斯科特·里特说，“艾布拉姆斯”主战坦克可能永远不会出现在乌克兰，因为当它们准备好装运时，冲突已经结束。

背后算计

美国鼓动盟友援乌坦克，背后有着自己的算计与图谋。

一方面，美国通过施压德国，意图巩固“反俄阵线”。美国独立新闻网站“灰色地带”的主持人亚伦·马特在社交媒体撰文说，美国催促德国向乌提供坦克是想要“彻底破坏柏林和莫斯科之间的关系”。路透社等西方媒体认为，俄罗斯可能利用美德这一公开分歧，削弱美国苦心经营的“反俄阵线”，而德国最终做出的决定被普遍认为是加入了“反俄阵线”。

另一方面，美国可以通过消耗欧洲军备，强化对欧主导权。英国《泰晤士报》26日发表观点称，美德围绕是否援乌坦克的争论再次表明“欧洲需要看美国眼色”。俄罗斯军事科学院通讯院士亚历山大·巴尔托什指出，美国迫使欧洲国家将坦克送入战场，从而得以在欧洲坦克表现欠佳且各国库存不足时强行出售美制坦克，借此巩固欧洲对美安全依赖。还有分析说，德国的妥协证明欧洲距离“战略自主”还很遥远。

西方多国这次“统一立场”引发外界对乌克兰危机继续升级的担忧。俄外交部发言人扎哈罗娃27日指出，西方向乌克兰提供坦克不会使局势向有利于乌方的方向转变，却会将西方与俄罗斯的对抗推向新高度。俄总统新闻秘书佩斯科夫也说，西方决定向乌克兰提供坦克等武器，使得乌克兰局势的紧张程度正在加剧。

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克27日表示，联合国主张根据国际法在乌克兰建立公正的和平，“但眼前发生的事与此背道而驰”。（参与记者：黄河、邓仙来、任珂、李超、张章）

(责编：苏缨翔、张悦)

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