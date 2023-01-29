“新正如意，新年发财！”泰国总理巴育不久前在泰国中部华人聚居的叻武里府出席春节庆祝活动时用中文说道。

泰国民众素有庆祝春节的传统，“新正如意”一直以来都是泰国人的春节口头禅，使用频率大大超过泰文版“春节快乐”。而这句潮汕腔调的祝福语背后，凝聚着中泰文化交融的悠久历史以及中泰一家亲的深厚渊源。

祖籍汕头的泰国中华总商会副主席李桂雄告诉新华社记者，“新正如意”里的“正”指的是正月。这句祝福意为新的一年万事如意，财运亨通；被祝福的人会以“同同”“平样”回应，意为彼此同乐。

“在泰国不到7000万人口中，潮汕人是最庞大的华人群体。他们把中国文化、习俗、文字带到泰国，泰国社会方方面面都有中国文化的影子。华人深度融入泰国，对泰国经济作出巨大贡献，让中泰两国在血脉相连的基础上亲上加亲。”李桂雄说。

17世纪，许多华人从广东和福建开通的商港移民至暹罗（泰国古称）经商，获得当时重视贸易的泰王之优待。18世纪中叶，泰国民族英雄郑昭建立吞武里王朝。其父祖籍广东潮汕地区的澄海，因此郑昭在位期间鼓励潮州人来泰经商务农，湄南河东岸开始出现华人聚集区。19世纪以后，由于贸易繁荣，曼谷与中国华南地区通航且以汕头最早，大量华人移民涌入，与当地人通婚并落地生根，华人文化与当地文化愈加水乳交融。

如今，泰国的春节气氛一年浓似一年。在泰国的唐人街，除了舞龙舞狮、器乐演奏、潮剧表演，还有绘画、茶艺、糕点制作等体验活动，年味十足。

多数华人仍传承着潮汕人迎春接福的习俗。除夕在泰文中被称作“祭日”。各家各户一早起来预备酒水、食品、香烛祭拜祖宗，以此饮水思源，感谢祖辈为他们创下基业。完成祭祀活动后家人会聚在一起吃团年饭。

大年初一早晨，泰国华人到寺庙里行布施礼。一家人准备食物或甜点，放入僧侣手捧的钵中，以求来年风调雨顺，家人平安。

春节期间穿红衣服、说吉祥话、互道“新正如意”，已成为泰国人的默契。

在泰出生、祖籍潮汕的泰国海上丝绸之路孔子学院泰方院长张楚雄告诉记者：“自我记事以来，都能听到人们在春节期间互祝‘新正如意’。无论大家是否会讲中文，都能用这一句地道中文互道祝福，这种文化交融让大家沉浸在和睦喜庆的氛围中。每当我说起这句话，都会感到亲切与有所归属，每说一次都是对自己文化之根的致意。”

张楚雄说，泰文里许多词汇都源自潮汕话，如“头家”（老板）、“粿条”（米粉）等。“这些词汇像流淌在血液里的密码，时刻提醒着我们与中华民族之间的血脉亲情。”他说。

大红灯笼高挂唐人街，苍劲有力的春联贴在巷口民居之间，新春装饰点缀着各大商场和景点。今年春节，包括曼谷、普吉在内的泰国多地都在开展内容丰富、各具特色的庆祝活动。

巴育说，中国近期优化防疫政策，泰国人民已做好准备，热切期盼中国游客回归，“祝愿所有华人朋友兔年幸福安康，吉祥如意”。

监制：闫珺岩

记者：陈家宝

视频：沈浩洋

编辑：淡然、马晓燕、王丰丰、沈敏

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