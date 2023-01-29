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特写：悲伤比夜深——旧金山湾区民众控诉枪支暴力

2023年01月29日15:52 | 来源：新华网
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新华社旧金山1月28日电 特写：悲伤比夜深——旧金山湾区民众控诉枪支暴力

新华社记者吴晓凌

夜已深，参加悼念活动的数百名民众神情肃穆，手中星星烛火在风里摇曳呼应，仿佛在诉说着比夜色还深重的悲伤。

位于美国加州旧金山湾区的半月湾市居民27日晚为枪击案遇难者举行追思会。23日，半月湾市发生严重枪击事件，造成7人死亡、1人受伤。此前两天，蒙特雷帕克市的枪击事件造成11人死亡、9人受伤。

半月湾居民埃文尼·沙利文说，太多惨案在这个国家发生，自己生活的小镇也未能幸免，太令人震惊。

居住和工作在半月湾的墨西哥移民弗朗西斯科对记者说：“这是场悲剧，我为所有遇害者感到难过。现在很多人都害怕在半月湾附近外出。”他认为，美国在枪支管控方面非常糟糕。“立法者应该修改法律，只有经过严格资信审核，接受相应培训后才能购买枪支，并定期对持枪者进行心理健康测试。”

很多家长带着年幼的孩子参加仪式。一些孩子紧紧抱着毛绒玩具，依偎在长辈的怀里，脸上写满了与年龄不相称的凝重。

人们带来的鲜花和悼念物摆满了临时搭建的小舞台。在人群之外，执勤的警察也人手一支蜡烛，在街道另一侧的墙根笔直站成一排。

来自阿根廷的移民克劳迪娅说：“显然控制系统出了问题，社会需要一个更有效的控制系统。我们必须重新思考想要一个什么样的社会，怎样的未来，为了共同利益我们必须做些什么。”

枪击事件发生后，半月湾市长德博拉·彭罗斯在社交媒体上写道：“枪支太泛滥。半自动和自动枪支应被禁止。句号！别找任何借口！”

根据美国“枪支暴力档案”网站的统计数据，美国今年已经发生40多起大规模枪击事件，是该网站2014年开始记录此项数据以来同期同类事件最多的年份。截至记者发稿，美国今年枪支暴力死亡人数已达3328人。

在这个人们咀嚼悲伤的沉沉夜晚，半月湾的天空，流云间，月半弯。

(责编：苏缨翔、高歌)

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