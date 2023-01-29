新华社斯德哥尔摩1月28日电（记者和苗）瑞典《快报》28日援引瑞典外交大臣比尔斯特伦的话报道说，瑞典申请加入北大西洋公约组织（北约）的进程已暂停。

比尔斯特伦说，过去数周发生的事件导致瑞典加入北约进程暂停，瑞典政府正投入精力和时间继续推动这一进程。他说，瑞典方面近几周努力应对（有关国家）抗议瑞典的活动，反瑞典情绪需一段时间才能消退。

瑞典媒体24日援引土耳其外交部门的消息报道说，原定于2月举行的土耳其、瑞典和芬兰三方关于瑞典和芬兰加入北约的会谈“无限期推迟”。分析人士指出，瑞典加入北约申请批准程序遭遇重大挫折。

瑞典政府近日批准了两场针对土耳其的抗议活动，先是一场支持库尔德人的示威，紧接着又允许一名极右翼人士在土耳其驻瑞典大使馆附近示威。上述活动发生后，土耳其方面紧急召见瑞典驻土耳其大使表达抗议，随后又宣布取消瑞典国防大臣的访土安排。土耳其总统埃尔多安23日说，在土耳其驻瑞典大使馆附近发生示威活动后，瑞典不应再指望土耳其支持其加入北约。

2022年7月5日，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书，正式启动北约北扩进程。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入。

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