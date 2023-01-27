本报记者 邢 雪

大年初四，夜幕降临，位于伦敦的英国科学博物馆热闹了起来。一场别开生面的“科学春晚”活动在此举行，中英民众共同庆祝中国农历新年。

活动伊始，博物馆二层的两台VR（虚拟现实）设备前就排起了长龙，观众们在这里“探索”中国空间站。只要戴上VR眼镜，手持控制手柄，观众就可以体验在中国空间站中行进、取物等动作，还可以模拟出舱，从天宫视角看美丽地球。“就好像飘浮在太空里，这个感觉太奇妙了。”当地观众凯瑟琳兴奋地对记者说，“中国已经拥有自己的空间站，这太了不起了，你们为全人类探索太空提供了新希望。”

动画片《铁扇公主》展映，解密兵马俑，寻找十二生肖，讲述年兽故事，学写中国书法，制作迷你舞龙，举办新技术畅想访谈会……“科学春晚”的活动项目丰富多彩，年味十足。传统与未来相互辉映，让现场观众感受到来自中国的科技范儿。

今年是新冠疫情发生以来科学博物馆首次线下举办春节庆祝活动。据主办方透露，“科学春晚”仅预约人数就超过了3500人。“中国在人工智能和大数据等方面取得了巨大进步，在风能和太阳能方面的投入巨大，更不用说令人瞩目的载人航天工程。在短短几十年间，中国取得如此科技发展成就，令人惊叹。”科学博物馆馆长伊恩·布拉奇福德在接受本报记者采访时表示，英中之间能够在科技方面互学互鉴，加强合作，“这就是我们举办‘科学春晚’的最初灵感”。

伦敦大学学院考古学院教授麦克·查尔顿的团队与中国秦始皇帝陵博物院合作开展研究。在活动现场，查尔顿与观众们分享了“兵马俑的秘密”。“文化理解的核心是探索不同的文化历史和社会历史，科学发展的历史是其中重要一部分。中国在科学发展方面有着悠久历史。借庆祝中国农历新年让英国民众了解中国古代科技成就，能够更有效地促进文化交流与相互尊重。”查尔顿表示今年计划再次前往中国开展研究工作。

英国科学博物馆始建于1857年，是世界上第一家科学博物馆，以收藏、展示自然科学及现代科技发展重要成果为主。该馆与曼彻斯特科学工业博物馆、英国国家铁路博物馆等其他5家博物馆共同组成科学博物馆集团，是世界上规模最大的博物馆集团之一。布拉奇福德表示，科学博物馆每个月最后一个星期三晚上都有面向成年人开放的活动，这次将主题定为“中国新年”，既是为了庆祝春节，也是希望向更多中国游客表达热情欢迎之意。

除了科学博物馆，英国国家海事博物馆及格林威治皇家天文台也举办了中国农历春节庆祝活动，“中国天文学”“探索太阳系”等多场科普讲座向普通英国民众介绍中国从古至今的天文学研究和科技探索成就。文化与科技相结合，给当地的农历春节庆祝活动增添了一抹别样的色彩。

（本报伦敦1月26日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 03 版）

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