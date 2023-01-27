本报记者 姚明峰

在阿根廷西北部高原上，太阳才刚刚从地平线上升起，许信涛就驱车前往贝尔格拉诺货运铁路（以下简称贝铁）改造项目现场，开始了一天的工作。由中国机械设备工程股份有限公司承建的这一项目连接阿根廷内陆和港口，助力该国高品质农产品销往世界各地。

许信涛承担着项目在萨尔塔省部分的现场工程监理工作，需要在全省15个项目点来回穿梭。“我们的工作主要是提高项目建设质量，调整工程施工进度，对建筑质量、投资、工期等方面进行监测，在保证施工安全的情况下，帮助施工团队提升经济效益。”介绍起工作情况，许信涛既专业又自豪，“几年间，项目总体完工比超过80%，贝铁运力得到大幅提升”。

中国机械设备工程股份有限公司阿根廷分公司负责人肖尧介绍，贝铁年运量已经从2013年的76万吨，大幅增长到目前的265万吨。项目还提供了4800个直接就业岗位，带动了沿线省份的民生发展。“随着贝铁改造项目的实施，内陆省份陆地运输成本将减少80%，项目还将提升国内铁路运力和效率，中部地区省份数以万计的远离物流中心城市的生产者，将重新融入生产体系并获益。”阿根廷内政与交通部前部长兰佐达说。

高原上气候干旱，项目现场不时有扬沙，白天最高温度近40摄氏度。春节期间，许信涛像往常一样在项目现场奔波。“我自己开车，有时候路上没有手机信号，不免有些寂寞。”今年是他来阿根廷的第七个年头。由于阿根廷施工团队春节并不放假，他和中国同事们没法每年都回国与家人团圆。“每到假期，我们就轮流守在项目现场，今年轮到我在阿根廷过年。”他说，“虽然不能与亲朋好友们见面，但能和其他共同奋战的同事一起迎来农历兔年，仍然感到很幸福！”

跨越阿根廷十几个省份的贝铁改造项目上奋战着许多像许信涛一样的建设者。自2014年项目正式开工以来，贝铁改造项目使货运列车的运行速度和稳定性得到大幅提升，阿根廷高品质大豆、小麦、玉米等农产品借助这条铁路销往世界各地。近年来，阿根廷北部丰富的矿产资源备受关注，贝铁改造项目对于当地经济发展的重要意义更加凸显。

许信涛告诉记者，虽然常年坚守海外充满艰辛，但大家都觉得付出是值得的。“我们参与改造阿根廷重要铁路线，不仅帮助阿根廷实现铁路振兴，还能让中国技术得到当地人民的认可，为中阿共建‘一带一路’贡献力量。”

（本报布宜诺斯艾利斯1月26日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 03 版）

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