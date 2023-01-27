本报记者 程是颉

“巴中友谊与合作长期稳固，是地区和世界和平、稳定与发展的重要推动力量。”巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维日前接受本报记者采访时表示，中巴经济走廊是共建“一带一路”的旗舰项目，巴基斯坦与中国致力于高质量共建“一带一路”，稳步推进各领域合作，“期待巴中务实合作迈上新台阶，更好造福两国人民，为地区和全球发展注入新动力。”

2022年10月，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。阿尔维表示，中共二十大擘画中国未来发展蓝图，具有重大历史意义。“中国坚持走和平发展之路、改革开放之路、多边主义之路，中国的发展不会止步，中国的发展将为世界带来新机遇。”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。“中国始终积极促进世界和平发展、共同繁荣，共建‘一带一路’为共建国家人民带来了实实在在的福祉。”阿尔维说，“中国让自身发展经验惠及世界。乘着共建‘一带一路’东风，许多国家都受益匪浅，尤其是巴基斯坦等广大发展中国家，经济社会发展更是取得丰硕成果。”

作为共建“一带一路”重要先行先试项目、新时代中巴合作的标志性工程，中巴经济走廊建设大幅缓解了巴基斯坦电力短缺问题，改善了巴交通基础设施，并推动巴工业化和产业化进程，创造大量就业机会，为巴经济增长和民生改善发挥了重要作用。下一阶段，中巴经济走廊建设还将向农业、互联网技术等领域延伸，合作前景将不断拓宽。

“放弃合作意味着放弃发展机会，政治操弄、围堵打压不得人心，制裁干涉、经济霸凌注定失败。”阿尔维表示，当前，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义上升。面对全球性挑战，国际社会必须团结合作，共同寻找合作机遇，为促进世界和平发展增添动力。

阿尔维注意到，随着中国不断优化疫情防控措施，持续推进高水平对外开放，巴中两国间经济文化等各领域交流合作正在恢复。“我鼓励更多巴基斯坦民众到中国交流学习，也期待更多中国企业和中国朋友到巴基斯坦来发展。”阿尔维说，新的一年带来新的希望，祝愿两国人民生活更加美好，期待巴中拓展合作机遇，携手推动巴中兄弟情谊一年比一年深厚。

（本报伊斯兰堡1月26日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 03 版）

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