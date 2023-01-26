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中美加三国艺术家举行送福拜年活动

2023年01月26日10:40 | 来源：人民网-国际频道
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在纽约参加拜年送福活动的艺术家、腰鼓队员、工作人员等向来自世界各国的游客拜年送福字。江苏省海外联谊会供图

人民网华盛顿1月25日电 （记者李志伟）近日，来自中国、美国、加拿大的艺术家在北美多座城市举行送福拜年活动，庆祝中国春节。

据悉，这些艺术家在纽约、旧金山、洛杉矶、多伦多、休斯敦、芝加哥等地派送了4万幅“福”字，庆祝中华传统节日春节。据主办方介绍，大年初一，在纽约参加拜年送福活动的艺术家、腰鼓队员以及工作人员、志愿者等50多人，向来自世界各国的游客拜年送福字，4个小时共送出1万多幅福字。主办方介绍说，此次来自中美加的艺术家通过向送“福”字活动，进一步推动中美加三国民间人文交流，让全球民众感受中华文化的魅力。

美中文化交流促进会副会长、旅美书法家江广富表示，我们身在海外的华侨华人都有这个责任和担当，弘扬中华文化，讲好中国故事，企盼世界和平，把中国的文化艺术传播到全世界。

美国中国画学会会长赵建民表示，美囯华人艺术家写“福”字并送给当地民众，有助于加深美国社会对中华文化、中国节日的理解。加拿大江苏国际商会会长姜睿表示，用中国传统书画的形式来呈现新年气象、讲好中国故事、展示中国形象，架起文化沟通的桥梁，展现中国艺术、中国节日、中国文化的魅力。

来自中国、美国、加拿大的艺术家在北美多座城市举行送福拜年活动。图为在纽约举行的送福拜年活动。 江苏省海外联谊会供图

据介绍，此次活动由江苏省海外联谊会、江苏省中国画学会、美国中国画学会、美国国际传统文化发展基金会、加拿大江苏国际商会主办。

(责编：刘叶婷、张悦)

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