人民网曼谷1月25日电（记者赵益普）1月24日农历大年初三，菲律宾旅游部在马尼拉国际机场举行仪式，欢迎抵菲的中国游客。

当天下午，搭载超过200名旅客的厦门航空MF819航班从厦门飞抵马尼拉。菲律宾旅游部部长克里斯蒂娜·弗拉斯科、中国驻菲律宾大使黄溪连等到机场迎接。在出口处，中菲两国官员欢迎该航班旅客，向每位中国游客致以亲切问候，给他们戴上花环，并赠送兔年玩偶以及印有“中菲友好”字样的文化衫等纪念品。现场还组织了热情洋溢的舞龙舞狮表演和富有菲律宾民族特色的民乐节目，引得旅客纷纷驻足欣赏。

弗拉斯科表示，中国游客的到来对菲律宾的旅游业的复苏有重要意义。菲律宾旅游部门与地方政府正在密切合作，加强基础设施建设、提升旅游文化体验、巩固与中国的旅游合作，促进菲律宾旅游业的增长。弗拉斯科也送上了她对中国人民的新春祝福。

黄溪连表示，随着中国国内疫情形势不断趋稳向好，生产生活秩序逐渐恢复正常，不少中国公民选择在春节假期到海外旅游、探亲、访友。中国政府前不久决定试点恢复公民团队出境旅游，菲律宾成为首批20个试点国家之一。

疫情前，中国是菲律宾第二大游客来源地，2019年超过170万人次中国大陆游客赴菲旅游。

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